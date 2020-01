Dr Wojtczak: Rozporządzenie o bioasekuracji uwstecznia nas

Niestety, ale aktualnie obowiązujące rozporządzenie, w pewien sposób nas uwstecznia i wstecznie unifikuje - tak o wymogach bioasekuracji mówi dr Janusz Wojtczak. Zwraca też uwagę na konieczność indywidualnego podnoszenia tych standardów w ramach gospodarstwa.

Rozmawiamy z dr Januszem Wojtczakiem, producentem trzody chlewnej i przedstawicielem Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej na temat sytuacji związanej z występowaniem afrykańskiego pomoru świń w kraju (ASF), poszerzających się stref występowania choroby, a także możliwości ochrony stad przed tym zagrożeniem.

Nasz rozmówca podkreśla, że zawsze stara się być krok do przodu pod względem bioasekuracji swoich ferm. - Przestałem już zwracać szczególnie emocjonalną uwagę na kwestię ASF. Obecnie koncentruję się na swojej działalności, czyli na jak najlepszym zabezpieczeniu ferm pod względem bioasekuracyjnym. I nie myślę tu o tej teoretyzowanej bioasekuracji z rozporządzenia. Przykładowo, tamtejszy wymóg mat bioasekuracyjnych mnie po prostu rozdrażnia. W profesjonalnej produkcji od zawsze stosowaliśmy bioasekurację, gdy jeszcze nikt nawet nie myślał o ASF i to znacznie dalej idącą, niż to wynika z obowiązujących dzisiaj rozporządzeń – mówi.

Podkreśla, że aktualne wymogi bioasekuracji, nie są dostosowane do bieżącej sytuacji i zmieniającej się wiedzy na temat wirusa. - Niestety, ale aktualnie obowiązujące rozporządzenie, w pewien sposób nas uwstecznia i wstecznie unifikuje. Przypomina mi się komunistyczna „urawniłowka” Jeżeli ja mam kupować matę, to po prostu chciałbym wiedzieć to, czemu ta mata ma u mnie służyć? Obecnie np. pracujemy i przygotowujemy projekt tzw. śluzy dla wszystkich pojazdów, które będą przyjeżdżały z zewnątrz i dopiero po tym zabiegu będzie mógł wjechać do strefy czystej oddzielonej od fermy szczelnym ogrodzeniem. Poza ogrodzenie nie mają wjazdu pojazdy z zewnątrz, mogą wjechać tylko nasze pojazdy zachowując bardzo rygorystyczne wymogi – wyjaśnia.

Jednocześnie zwraca uwagę, na problem produkcji i wysyłek warchlaków pochodzących ze stref ASF, których zakres jest coraz większy. - Zauważmy, że transporty importowanych do Polski prosiąt przejeżdżają przez różne strefy ASF wyznaczone w naszym kraju, pokonując przy tym spore odległości. Natomiast, warchlaki z Polski pochodzące ze stref żółtej czy czerwonej, nawet w przypadku kiedy pochodzą z perfekcyjnej hodowli pod względem bioasekuracyjnym napotykają czasami na problemy biurokratyczne z wysyłkami poza strefy. Apeluję zatem abyśmy pracowali wspólnie, również media, w celu promowania a nie tłamszenia lokalnej produkcji i ratowania tego co zostało po potędze sektora z końca XX wieku.