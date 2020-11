Dramat w skupach żywca! Ceny tuczników najniższe od 5 lat!

Sytuacja na rynku żywca wieprzowego jest tragiczna. Po raz pierwszy od niemal pięciu lat ceny tuczników w wadze bitej ciepłej spadły poniżej granicy 5 zł. W niektórych zakładach okres oczekiwania na odstawę tuczników wynosi nawet 3 tygodnie.

Fatalna sytuacja na rynku żywca wieprzowego nie jest niczym nowym i wydawało się, że gorzej być już nie może. Niestety, ostatnie siedem dni przyniosło kolejny i to niemały spadek cen. Zarówno ceny półtusz w klasie E, jak i żywca spadły o około 20 groszy, osiągając poziom niespotykany od lat.

Za półtusze wieprzowe w klasie E krajowe skupy płacą obecnie średnio 4,98 zł netto za kilogram. Ceny wahają się w granicach 4,60 - 5,40 zł netto. Obecne ceny są najniższe od niemal 5 lat - jeszcze gorzej było w marcu 2016 roku, kiedy to średnia cena skupu w naszym notowaniu wyniosła 4,93 zł netto za kilogram.

Za świnie w wadze żywej krajowe skupy płacą obecnie średnio 3,92 zł netto za kilogram. Ceny wahają się w granicach od 3,60 do 4,70 zł netto za kilogram. Po raz ostatni tak niskie ceny obserwowaliśmy blisko 2 lata temu - zimą 2019 roku.

Tajemnicą poliszynela jest to, że za tak niski poziom cen skupu odpowiadać może import taniej wieprzowiny zza naszej zachodniej granicy. Fakt, że niektórzy przetwórcy posiłkują się takim surowcem potwierdzają nawet przedstawiciele niektórych zakładów mięsnych z którymi kontaktuje się nasza redakcja:

- Na rynku jest duży zator, wprowadziliśmy pewne ograniczenie w skupie, kupujemy tyle żywca ile jesteśmy w stanie sprzedać. Podejrzewam, że obecna sytuacja wynika z dużej ilością mięsa zalegającej na rynku, co z kolei jest efektem ograniczonego eksportu na rynki zewnętrzne przez Niemcy - to co nie wyjedzie za granicę UE trafia na nasz rynek - mówi w rozmowie z naszą redakcją przedstawiciel jednej z ubojni.

Tezę tą potwierdził również przedstawiciel innego zakładu:

- W chwili obecnej ciężko jest sprzedać wieprzowinę, każdy obawia się by nie pozostać z dużą ilością towaru. Za obecną sytuację odpowiadają rzeźnie, które psują rynek poprzez zaopatrywanie się w tanie mięso pochodzące z importu - mówi nasz rozmówca.

Doszło do tego, że problem może stać się sam zbyt tuczników. Jak dowiedzieliśmy się w jednym z zakładów, obecnie tuczniki skupowane są na zasadzie zapisów, czas oczekiwania na odstawę zwierząt wynosi nawet 3 tygodnie. Nie jest to na szczęście regułą - część skupów funkcjonuje normalnie, niemniej przy obecnej cenie producentom nie pozostaje nic innego jak liczyć straty.

