Trwa upadek polskiej branży produkcji trzody chlewnej. W ciągu minionego kwartału pogłowie trzody skurczyło się o kolejne pół miliona zwierząt. Straciliśmy też 3 tys. gospodarstw (aż 5 proc!) gospodarstw.

Na przestrzeni ostatniego kwartału zlikwidowano ponad 3 tysiące stad trzody - 36 stad dziennie!

Pogłowie trzody skurczyło się w tym czasie o ponad pół miliona zwierząt.

Jak informuje firma Gobarto powołując się na dane z systemu IRZ ARiMR, na przestrzeni ostatniego kwartału zlikwidowano blisko 3,1 stad trzody chlewnej. Obecnie w naszym kraju funkcjonuje 56,1 tys. podmiotów utrzymujących trzodę chlewną. O skali likwidacji pogłowia świadczy to, że statystycznie codziennie 36 hodowców rezygnowało z produkcji świń.

Zastraszające tempo likwidacji pogłowia

Jak informuje Gobarto w rok w Polsce ubyło ponad 1,2 mln sztuk trzody chlewnej i obecnie jest ich 8,9 mln. Tak drastyczny spadek nie był do tej pory jeszcze notowany. Dynamika spadku przyśpieszyła z 2,99% w trzecim kwartale 2022 r. do rekordowych 5,7% w czwartym kwartale poprzedniego roku. W ostatnich trzech miesiącach 2022 roku ubyło w Polsce ponad pół miliona świń. Wielkość statystycznego stada nie zmieniła się kwartał do kwartału i dalej wynosi 159 sztuk. Warto wspomnieć, że od stycznia 2021 r. do stycznia 2023 r., a więc tylko w okresie dwóch lat, spadek wyniósł 21%. Ubyło w tym czasie ponad 2,3 mln świń.