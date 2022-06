W czasie corocznej konferencji hodowlanej organizowanej przez firmę Europig, Jens Kongelsholm z SPF Denmark mówił o tendencjach na najważniejszych (z punktu widzenia duńskich producentów) rynkach trzodowych w Europie.

Jak mówił prelegent, jeszcze na początku lat dwutysięcznych eksport warchlaków z Danii był symboliczny – wynosił wówczas około 2 milionów zwierząt rocznie. Praktycznie przez całą pierwszą dekadę XXI wieku głównym rynkiem zbytu dla duńskich warchlaków były Niemcy, dopiero od 2010 roku widzimy wyraźny wzrost eksportu zwierząt do Polski. Ma to związek ze stale spadającą liczbą ubojów w Danii – w pewnym momencie tamtejsza branża przestawiła się na eksport żywych zwierząt.

Jako wyzwanie dla tamtejszego sektora prelegent uznał program redukcji PRRS. Polega ona na tym, że do końca tego roku wszystkie stada muszą złożyć deklarację co do statusu obecności choroby. Po tym okresie duńskie rzeźnie będą obniżały stawki skupu tuczników dla ferm o dodatnim statusie PRRS.

Niepewny rynek niemiecki

Prelegent odniósł się również do sytuacji producentów trzody chlewnej w Niemczech. W ostatnim czasie branża przeżywa w tym kraju poważny kryzys, co ma związek między innymi z ograniczeniami eksportowymi spowodowanymi przez ASF, ale także kiepską opłacalnością produkcji. Niemcy zajmują obecnie pierwsze miejsce pod względem tempa spadku pogłowia świń. Ograniczeniu ulega również import warchlaków. Szacuje się że liczba zwierząt sprowadzanych z Danii może spaść o ¼. Problemem jest też obserwowana w ostatnich latach tendencja do ograniczania spożycia wieprzowiny.

Ciekawą tendencją obserwowaną w niemieckiej branży jest program 5xD, którego celem jest to, aby wieprzowina sprzedawana w tamtejszych sklepach spełniała następujących 5 kryteriów: pochodziła od zwierząt urodzonych, odchowanych, tuczonych, ubitych i przetworzonych na terenie Niemiec. Inną tendencją jest również system klasyfikacji wieprzowiny w zależności od systemu utrzymania. W myśl jego założeń premiowane mają być tuczniki wyhodowane w systemie podwyższonego dobrostanu, tzn. posiadające większą powierzchnię bytową, czy też dostęp do wybiegów. Według założeń już w 2030 roku 100 proc. tuczników będzie hodowana w warunkach wyższego dobrostanu. System ten budzi jednak pewne wątpliwości – z jednej strony chów wybiegowy w dobie ASF wydaje się niezbyt trafionym pomysłem. Niewiadomą pozostaje również to, czy niemiecki konsument będzie skłonny dopłacić za wieprzowinę pochodzącą z tego rodzaju hodowli.

Nie będzie rekordowego eksportu do Polski

Na zakończenie, Jens Kogelsholm omówił krótko sytuację na rynku polskim. Jego zdaniem proces redukcji krajowego pogłowia będzie się nadal pogłębiał i prawdopodobnie do 2025 roku pogłowie trzody spadnie o kolejnych 10 proc. Zdaniem specjalisty nie powrócimy już raczej do rekordowego poziomu importu warchlaków, który w 2020 roku wyniósł blisko 6,5 miliona zwierząt. Wielkość importu ustabilizuje się raczej na poziomie oscylującym wokół 5 milionów sztuk.