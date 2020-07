Duński warchlak tuczony w Polsce – jaką flagą oznaczyć mięso?

Obowiązek znakowania mięsa sprzedawanego na wagę grafiką przedstawiającą flagę kraju pochodzenia budzi pewne wątpliwości, dlatego postanowiliśmy sprawdzić jak powinno być oznaczone mięso pozyskane ze zwierząt urodzonych poza granicami kraju, w którym były chowane i ubite oraz jak to wszystko ma się do oznaczenia „Produkt polski”.

Wiadomość o obowiązku znakowania mięsa sprzedawanego na wagę grafiką przedstawiającą flagę kraju pochodzenia sprowokowała naszych czytelników do stawiania pytań m.in. o praktyczne zastosowanie tych przepisów w przypadku mięsa pozyskiwanego ze zwierząt urodzonych poza granicami Polski, a tuczonymi i ubijanymi na terytorium naszego kraju.

Zgodnie z przepisami pojęcie „kraju pochodzenia” w przypadku mięsa odnosi się do kraju, w którym zwierzę urodziło się, było chowane i zostało poddane ubojowi. Co więc zrobić w przypadku duńskiego warchlaka, który następnie był chowany w Polsce i tu też ubity? Czy w takiej sytuacji konieczne będzie zastosowanie więcej niż jednej flagi? Czy oznaczenia te są tożsame z oznaczeniem „Produkt polski”? Aby rozwiać wątpliwości w tym zakresie poprosiliśmy o wyjaśnienie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– W art. 5 ww. rozporządzenia [rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1337/2013 – przy. red.] wskazano na konieczność prezentacji informacji poprzez zastosowanie wskazania: „Miejsce chowu:…” i „Miejsce uboju:…” określając przy tym szereg kryteriów dla określenia miejsca chowu świń, owiec, kóz i drobiu, przy przyjęciu różnych wariantów tej informacji w przypadku wieprzowiny w zależności od kryterium masy oraz długości etapu chowu zwierzęcia w poszczególnych krajach. Przepisem art. 5 ust. 2 dopuszczono możliwość zastąpienia powyższych wskazań określeniem: „Pochodzenie:….(nazwa państwa członkowskiego lub państwa trzeciego)” pod warunkiem, że podmiot działający na rynku spożywczym w zadowalający sposób udowodni właściwemu organowi, że mięso uzyskano ze zwierząt urodzonych, chowanych i poddanych ubojowi w jednym państwie członkowskim – informuje resort. – Powyższe oznacza, że w przypadku mięsa sprzedawanego w opakowaniu, pozyskanego z warchlaka urodzonego w Niemczech, hodowanego w Rumunii i ubitego w Polsce, jego oznakowanie powinno zawierać wskazania: „Miejsce chowu: Rumunia” oraz „Miejsce uboju: Polska” – dodaje.

W przesłanej odpowiedzi podkreślono również, że przeprowadzone na zlecenie Komisji badania, w których przeanalizowano kilka wariantów wskazania kraju lub miejsca pochodzenia w przypadku najbardziej istotnych etapów życia zwierząt, można wywnioskować, że konsumenci wymagają przede wszystkim informacji na temat miejsca, w którym odbywał się chów zwierzęcia, a jednocześnie obowiązkowe informowanie o miejscu urodzenia zwierzęcia wymagałoby opracowania nowych systemów identyfikowalności na poziomie gospodarstw, co łączyłoby się z pewnymi kosztami.

Mając na uwadze preferencje polskich konsumentów do zakupu mięsa bez opakowań tzn. „na wagę” w 2017 roku (Dz. U. 2017 poz. 2461) również w zakresie tego asortymentu określono wymagania co do identyfikacji kraju pochodzenia lub miejsca pochodzenia, które dawałyby porównywalną informację jak w przypadku sprzedaży mięsa opakowanego. Zaś rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz.1149) wprowadzono obowiązek uzupełnienia tej informacji o grafikę przedstawiającą flagę kraju pochodzenia.

– W przypadku mięsa sprzedawanego bez opakowania, pozyskanego z warchlaka urodzonego w Niemczech, hodowanego w Rumunii i ubitego w Polsce, jego oznakowanie powinno zawierać wskazania: „Miejsce chowu: Rumunia” oraz „Miejsce uboju: Polska” wraz z prezentacją odpowiednio flag Rumunii i Polski – informuje ministerstwo.

Zaś w przypadku sprzedaży bez opakowania mięsa pozyskanego z tucznika urodzonego poza Polską, hodowanego i ubitego w Polsce flagi Polski powinny towarzyszyć zaprezentowanym na wywieszce wskazaniom: „Miejsce chowu: Polska”, „Miejsce uboju: Polska”.

W związku z tym należy pamiętać, że oznaczenie produktu flagą Polski nie jest tożsame z oznaczeniem grafiką „Produkt polski”, gdyż to pierwsze odnosi się jedynie do etapu produkcji, podczas gdy oznaczenie „Produkt polski” może być zastosowane w odniesieniu do mięsa wieprzowego, jako do produktu nieprzetworzonego, jedynie w przypadku mięsa pozyskanego ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Mięso, w oznakowaniu którego użyto znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski”, jest wyłączone z obowiązku prezentacji kraju lub miejsca pochodzenia oraz flagi państwa pochodzenia.