Padł nowy rekord cen na niemieckiej dużej giełdzie. W porównaniu z minionym tygodniem rekomendowana cena żywca wzrosła o 7 eurocentów.

Dzisiejsze notowania na niemieckiej „dużej giełdzie” przyniosły sporą podwyżkę oraz nowy rekord cenowy.

Ile kosztują tuczniki w Niemczech?

Dzisiejsza sesja niemieckiej „dużej giełdy” tuczników zakończyła się historycznie wysokim wynikiem. Jak informuje VEZG przynajmniej do najbliższej środy za Odrą obowiązywać będzie rekomendowana stawka skupu tuczników na poziomie 2.50 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. (odpowiednik naszej klasy E). To o 7 eurocentów więcej niż tydzień temu. Jest to jednocześnie historyczny rekord „dużej giełdy”.

W przeliczeniu na krajową walutę (1 EUR = 4,46 zł wg NBP z dnia 28.06.2023 r.) niemieckie tuczniki kosztują obecnie 11,15 zł/kg wobec 10,79 zł tydzień temu.

Ceny krajowych tuczników

Na początku tygodnia krajowe tuczniki kosztowały odpowiednio 11,58 zł netto za kilogram tucznika w klasie E, oraz 9,15 zł netto za kilogram tucznika w wadze żywej.