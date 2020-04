Duża presja cenowa ze strony amerykańskiej wieprzowiny

Jak czytamy w komentarzu KZP-PTCh POLPIG, niskie ceny amerykańskiej wieprzowiny stwarzają dużą presję cenową na światowych rynkach. Tymczasem ze względu na pozrywane łańcuchy dostaw w samych Stanach Zjednoczonych dostępność tego gatunku mięsa jest ograniczona

Jak czytamy w komunikacie POLPIG-u, w ostatnim czasie odnotowano bardzo duży wzrost eksportu amerykańskiej wieprzowiny do Chin. Według danych USDA od początku miesiąca dostarczono na ten rynek 264 tys. ton tego gatunku mięsa. Dla porównania, w analogicznym okresie roku ubiegłego, amerykański eksport wieprzowiny do Chin wyniósł 56 tys. ton. Mimo tak dużej dynamiki eksportu, wciąż nie udaje się zrównoważyć olbrzymiej nadpodaży wieprzowiny na rynku Stanów Zjednoczonych. W konsekwencji w kraju tym panują rekordowo niskie stawki skupu tuczników. W chwili obecnej wynoszą one około 75 centów za kilogram WBC. Tym samym amerykańska wieprzowina generuje dużą presję cenową na światowych rynkach.

Paradoksalnie jednak nadpodaż żywca wcale nie jest równoznaczna z dobrą dostępnością wieprzowiny w USA. Pandemia COVID-19 przyniosła pozrywanie łańcuchów dostaw. Dochodzi do sytuacji, w których pomimo niedoborów wieprzowiny w sklepach, farmerzy rozważają utylizację wyprodukowanych ze zwierząt, gdyż nie mają gdzie ich sprzedać. Wszystko za sprawą zatrzymania produkcji w kilku dużych zakładów ubojowych, u których pracowników wykryto zakażenie koronawirusem. W ostatnich tygodniach produkcja wieprzowiny spadła tym samym o około 30 proc.