Podczas naszej wizyty w Wielkopolsce, zapytaliśmy Bogusława Prałata – prezesa Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świń, o to jakie największe wyzwania stoją przed krajowym sektorem produkcji żywca wieprzowego.

W naszej rozmowie hodowca odniósł się do niedawnej zapowiedzi opracowania nowego programu odbudowy pogłowia świń:

Czego oczekują hodowcy?

Choć zapowiedź przygotowania programu przedstawiono dawno temu, na razie jako związki branżowe nie mamy zielonego pojęcia jaki będzie jego kształt. Cały czas czekamy na jakiekolwiek informacje na ten temat. Składaliśmy też swoje wnioski co do oczekiwań branży, nie wiemy jednak jeszcze, czy zostały one uwzględnione – mówi Bogusław Prałat.

Jako duże wyzwanie hodowca i prezes PZNPŚ wymienił dostosowanie się do ciągłych zmian dobrostanowych. Stwierdził, że potrzebna jest tutaj pomoc państwa, gdyż sami rolnicy nie będą w stanie dostosować się do nowych wymogów. Naturalnie bardzo ważnym wyzwaniem jest także walka z afrykańskim pomorem świń. Według hodowcy bardzo potrzebne jest także ułatwienie zasad wydawania pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich

Duży krok wstecz w walce z ASF-em

Bogusław Prałat odniósł się też do wprowadzonych w maju zmian w prawie, pozwalających utrzymywać świnie na użytek własny przy bardzo ograniczonych standardach bioasekuracji:

Od wielu lat rolnicy starają się cały czas polepszać tą bioasekuracje, te zmiany to bardzo duży krok wstecz. Mamy bardzo dużo chorych dzików w środowisku nie umiemy sobie z tym problemem poradzić, zatem dla mnie zmiany w bioasekuracji to prawdziwy strzał w kolano. To jest tylko kwestia czasu, aż zacznie przybywać nowych ognisk – mówi hodowca.