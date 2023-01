Na przestrzeni minionego tygodnia na obszarze Polski potwierdzono 77 ognisk ASF dzików. Duży niepokój budzi duży przeskok choroby.

W minionym tygodniu potwierdzono 77 nowych ognisk ASF dzików

Pierwsze ognisko pomoru potwierdzono w województwie śląskim. Niepokoi duża odległość od miejsc innych zachorowań.

Jak wynika z danych Głównego Inspektoratu Weterynarii na przestrzeni ostatniego tygodnia w Polsce potwierdzono 77 nowych ognisk choroby u dzików. Ponad połowa z nich dotyczy województwa dolnośląskiego, jednak to inna część kraju przykuwa uwagę wszystkich zainteresowanych. Po raz pierwszy choroba pojawiła się bowiem w województwie śląskim. Mowa tu konkretnie o gminie Siewierz w powiecie będzińskim, położonej w centralnej części regionu.

Chorobę potwierdzono u dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym. Ognisko to jest o tyle niepokojące, że wystąpiło ono w dużym oddaleniu od skupisk choroby. Odległość do miejsca wystąpienia najbliższego zachorowania (opolskie) wynosi bowiem ponad 110 km. Śląskie było przedostatnim województwem całkowicie wolnym od ASF - do niedawna nie wystąpiły tam ani ogniska pomoru u świń, ani u dzików. Na dzień dzisiejszy ostatnim tego typu regionem jest kujawsko - pomorskie. Nie wiemy na jak długo, gdyż ogniska pomoru występują w stosunkowo bliskiej odległości od granic regionu (pow. kwidzyński).

Gdzie wystąpił ASF?

Na przestrzeni ostatniego tygodnia pomór wystąpił w następujących lokalizacjach:

Województwo dolnośląskie:

- powiat głogowski (gmina Pęcław)

- powiat górowski (gminy Góra i Niechlów)

- powiat legnicki (gminy Kunice, Miłkowice i Prochowice)

- powiat lubiński (gminy Lubin i Rudna)

- powiat lwówecki (gmina Gryfów Śląski)

- powiat milicki (gmina Krośnice i Milicz)

- powiat średzki (gminy Miękinia i Środa Śląska)

- powiat trzebnicki (gminy Żmigród, Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica i Zawonia)

- powiat wołowski (gmina Wińsko)

Województwo lubelskie:

- powiat bialski (gminy Sosnówka, Tuczna i Wiśnice)

- powiat krasnostawski (gmina Kraśniczyn)

- powiat opolski (gminy Józefów n. Wisłą, Opole Lubelskie i Wilków)

- powiat puławski (gmina Nałęczów)

- powiat lubelski (gmina Piaski)

- powiat włodawski (gminy Włodawa i Wyryki)

- powiat zamojski (gmina Sułów)

Województwo lubuskie:

- powiat międzyrzecki (gminy Pszczew i Trzciel)

- powiat nowosolski (gmina Nowa Sól)

- powiat sulęciński (gmina Sulęcin)

- powiat świebodziński (gmina Zbąszynek)

- powiat żarski (gmina Żary )

Województwo opolskie:

- powiat brzeski (gminy Skarbimierz i Lubsza)

Województwo śląskie:

- powiat będziński (gmina Siewierz)

Województwo warmińsko - mazurskie:

- powiat szczycieński (gmina Szczytno)

Województwo zachodniopomorskie:

- powiat gryfiński (gmina Gryfino)

Od początku stycznia 2022 potwierdzono jak dotąd 2113 ognisk ASF dzików. Nie wiemy czy takim wynikiem zamknie się bilans zeszłego roku, możliwe bowiem, że do GIW wciąż spływają dane na temat grudniowych ognisk. Jedno jest pewne - rok 2022 przyniósł wyraźnie mniej ognisk niż rok wcześniejszy. Niestety wciąż nie jest dobrze.