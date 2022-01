Duży spadek cen tuczników. Czy wstrzymanie sprzedaży świń poprawi sytuację?

Na przestrzeni minionego tygodnia w naszym kraju zaobserwowaliśmy duży spadek cen tuczników. Spadły one do poziomu sprzed grudniowych podwyżek cen. Czy planowana na początek lutego akcja AGROunii związana z wstrzymaniem sprzedaży tucznika poprawi sytuację na rynku?

Zapowiedzią korekt cen była zeszłotygodniowa przecen tuczników na niemieckiej dużej giełdzie. Przypomnijmy: wówczas ceny spadły o 3 eurocenty do poziomu 1,20 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc.

Skala ostatnich obniżek jest jednak nieco większa niż oczekiwano. Na przestrzeni minionego tygodnia ceny tuczników w naszym kraju skurczyły się o około 17 groszy w przypadku żywca wieprzowego i aż o 22 grosze w przypadku tuczników w wadze bitej ciepłej.

Za żywiec wieprzowy krajowe skupy płacą obecnie średnio 4,16 zł netto za kilogram, ceny wahają się zaś w przedziale 3,85 - 4,80 zł netto za kilogram. Półtusze w klasie E wyceniane są obecnie średnio na 5,41 zł netto za kilogram, zaś ceny skupu tuczników wahają się w granicach 5,25-5,55 zł netto za kilogram.

To kolejny cios dla producentów trzody. W chwili obecnej pilnie potrzebują oni szybkiej poprawy opłacalności produkcji, tymczasem na rynku dzieje się zupełnie odwrotnie. Czy zaplanowane przez AGROunię na przyszły tydzień wstrzymanie sprzedaży tuczników przyniesie efekt w postaci podwyżek cen? Trudno na ten moment odpowiedzieć na to pytanie warto jednak nadmienić, że na ten moment przedstawiciele zakładów z którymi kontaktuje się nasza redakcja nie wiedzą nic na temat ewentualnej przerwy w dostawie surowca, czy choćby ograniczenia podaży zwierząt do uboju.