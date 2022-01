Duży spadek cen warchlaków importowanych

Ceny warchlaków krajowych w tym tygodniu nie uległy zmianie. Odnotowane spadki dotyczyły wyłącznie warchlaków importowanych. Z rynku docierają do nas sprzeczne informacje na temat popytu na warchlaki.

W tym tygodniu krajowi producenci warchlaków zdecydowali się utrzymanie cen z poprzedniego tygodnia. Z kolei większość punktów sprzedaży oferujących warchlaki importowane z Danii obniżyła ceny.

Prognozy dla rynku warchlaków

Podczas naszej cotygodniowej sondy otrzymaliśmy bardzo zróżnicowane informacje na temat popytu na warchlaki. Zdaniem jednego z naszych rozmówców zainteresowanie zakupem warchlaków jest obecnie niemal zerowe. Z kolei w opinii Karola Łakomego popyt jest nieco większy niż w ostatnim czasie i bez większych problemów można znaleźć nabywców. Również inny z naszych rozmówców informuje o ożywionym popycie.

– Z popytem nie ma problemu. Nieco mnie to dziwi, ponieważ gdy warchlaki były po 120 zł to był większy problem ze sprzedażą niż teraz, a tucznik jest teraz w takiej samej, beznadziejnie niskiej, cenie jak wtedy – mówi. – Sądzę, że każdy myśli o tym, że ta cena musi pójść w górę w końcu i popyt na warchlaki wzrósł, ponieważ wielu sądzi, że to ostatni moment niższych cen – dodaje.

Jednak jak wskazuje nasz rozmówca, szanse na wzrost cen warchlaków uzależnione będą od ruchów na runku tuczników, na którym nie widać pozytywnych sygnałów. W jego ocenie potencjalne wzrosty byłby niewielkie, ale bardziej prawdopodobne jest, że cena nie ulegnie zmianie.

Z kolei Jakub Dorożyński, specjalista ds. sprzedaży z PH Konrad, również wskazuje na nienajlepszy popyt na warchlaki.

– Ze sprzedażą w tym tygodniu nie było źle, ale i nie było łatwo. Zdecydowanie coraz więcej mniejszych producentów się wykrusza z rynku. Warchlaki kupują głównie duże fermy na kilka tysięcy zwierząt, które wciąż inwestują i trzymają się w branży. Natomiast zapotrzebowanie jest jakie jest. W branży widać ogólne zniechęcenie, wiadomo co się dzieje na rynku tuczników, dodatkowo w tym tygodniu zakłady bardzo mocno poprzesuwały odbiory tuczników, przez co część klientów nie może wziąć warchlaków zgodnie z planem. Wiele zakładów wstrzymuje lub ogranicza uboje, ponieważ jest dość duży problem ze sprzedażą mięsa. Dodatkowo część bardzo nastawiła się na czerwoną strefę i twierdzą, że bicie tuczników z innych stref im się nie opłaca, choć zdjęcie strefy z Żuromina silnie ograniczyło im dostępność surowca. Kolejnym problemem jest ciągły napływ taniego mięsa z zagranicy. Przez to wszystko rolnicy są niechęceni, wykończeni psychicznie i finansowo. Na przyszły tydzień nie ma zbyt dużego zapotrzebowania na warchlaki a klienci są bardziej nastawieni na negocjację cen. Ceny na duńskiej giełdzie nie spadły, ale Duńczycy wiedzieli, że obniżka stawek spowodowałaby gwałtowne obniżenie popytu, ponieważ nabywcy wstrzymaliby się z zakupem w oczekiwaniu na kolejne spadki. Jeśli jednak sytuacja na rynku tucznika nie ulegnie zmianie w ciągu kolejnych 2 tygodni, to ceny warchlaków będą musiały ulec korekcie – informuje Dorożyński.

Chcesz sprzedać lub kupić warchlaki? Sprawdź oferty w portalu Giełda Rolna!



Po ile warchlaki krajowe (28.01.2022)?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 147 zł/szt. netto. Ceny minimalnie osiągają 120 zł/szt. netto, zaś maksymalne 170 zł/szt. netto.

Z kolei krajowe warchlaki w masie 30 kg kosztują średnio 200 zł/szt. netto. Ich ceny mieszczą się w zakresie 190 - 210 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 28.01.2022

Ceny warchlaków importowanych (28.01.2022)?

Większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków z Danii zdecydowała się na obniżenie cen.

Zwierzęta importowane z Danii wyceniane są obecnie na średnio 197 zł/szt. netto, tj. o 6 zł/szt. mniej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 140 do 225 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 28.01.2022