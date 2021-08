Dwa nowe ogniska ASF na Podkarpaciu

Według informacji Głównego Inspektoratu Weterynarii na obszarze województwa podkarpackiego potwierdzono dwa nowe ogniska ASF. Oba wystąpiły w niedużych stadach świń.

Czterdzieste ognisko ASF w tym roku potwierdzono na obszarze miejscowości Kobylnica Wołoska w gminie Wielkie Oczy (pow. lubaczowski), na obszarze włączonym do tej pory do strefy różowej. W gospodarstwie w którym potwierdzono chorobę przebywały 33 świnie.

Czterdzieste pierwsze ognisko ASF w tym roku potwierdzono z kolei w miejscowości Trzciana w gminie Czermin (pow. mielecki). Choroba wystąpiła tam w stadzie liczącym 67 zwierząt. Gospodarstwo znajdowało się na obszarze włączonym w skład strefy czerwonej, co wiąże się z występowaniem w tym obszarze innych ognisk ASF świń. W powiecie mieleckim od początku roku potwierdzono już dziewięć innych ognisk pomoru, wszystkie w niewielkich stadach świń. Liczyły one od 1 do 88 zwierząt.

W obu ogniskach wdrożono procedury likwidacyjne związane między innymi z ubojem zwierząt, oraz dezynfekcją gospodarstw.

Od początku roku w wyniku ASF padło, lub zostało ubitych, już blisko 28 tys. świń. Liczba ta nie uwzględnia zwierząt zlikwidowanych w ramach tzw. uboju prewencyjnego stad znajdujących się w odległości 1 km od ognisk choroby, jaki mają prawo zarządzić powiatowi lekarze weterynarii.