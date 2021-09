Dwa nowe ogniska ASF na Podkarpaciu

Seria ognisk ASF na Podkarpaciu trwa w najlepsze. W jednej z gmin powiatu mieleckiego potwierdzono właśnie kolejne dwa stada, w których wykryto chorobę.

Są to odpowiednio 102. i 103. ognisko ASF jakie od początku roku potwierdzono w Polsce. Obydwa potwierdzone zostały w miejscowości Wadowice Dolne (gm. Wadowice Górne, pow. mielecki), a pojawiły się one w gospodarstwach oddalonych od siebie o zaledwie około 100 metrów. W zakażonych stadach przebywało odpowiednio 125 i 115 sztuk trzody chlewnej. W obu ogniskach przystąpiono do ich likwidacji, oba mają również charakter wtórny względem wcześniejszych ognisk.

To kolejne zakażenia potwierdzone w powiecie mieleckim. Na terenie tego regionu w tym roku potwierdzono już 50 ognisk ASF świń, co oznacza, że niemal połowa wszystkich tegorocznych zachorowań pochodzi właśnie z tego obszaru.

W 103 ogniskach ASF potwierdzonych w tym roku zlikwidowano łącznie już blisko 37 tys. świń.