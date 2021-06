Dwa ogniska ASF w województwie łódzkim zlikwidowane

Ognisko ASF w chlewni w Kruszowie, w powiecie piotrkowskim okazało się być wtórne. Oprócz niego służby weterynaryjne zlikwidowały ognisko pierwotne pod Lututowem, w powiecie wieruszowskim.

Jak informuje Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi, Włodzimierz Skorupski, w województwie łódzkim wykryte zostały dwa ogniska ASF u świń. Pierwsze, jak już donosiliśmy, potwierdzone zostało w sobotę rano w gospodarstwie w Kruszowie, w gminie Tuszyn, w powiecie piotrkowskim.



-To ognisko okazało się być wtórnym, a pierwotne ognisko zlokalizowaliśmy Świątkowicach, w gminie Lututów w Powiecie wieruszowskim – mówi Włodzimierz Skorupski. -Udało się nam w ekspresowym tempie zlikwidować oba ogniska. Stało się to w ciągu 12 godzin. W Kruszowie wybite zostało 149 sztuk świń, zaś w Świątkowicach ponad 40.



-Czekamy wciąż na wyniki badań próbek pobranych w dwóch gospodarstwach kontaktowych, powinny one dotrzeć jeszcze dziś. Póki co proponujemy, aby strefy zapowietrzone wytyczyć w promieniu 1 km od zlikwidowanych ognisk i tam stada świń powinny zostać zlikwidowane – wyjaśnia szef regionalnych służb weterynaryjnych. –Decyzje zapadną po konsultacji z Głównym Lekarzem Weterynarii. Oficjalny komunikat powinien pojawić się jeszcze dzisiaj. Weryfikujemy już dane z ARiMR dotyczące zarejestrowanych stad na miejscu, by dokładnie określić ile świń należy zutylizować. Dziś odbyło się również spotkanie sztabów kryzysowych, aby dokładnie zaplanować i przeprowadzić konieczne działania. Scenariusz takich działań mamy już dobrze przećwiczony.



-Przyznam, że te ogniska są dla mnie dużym zaskoczeniem. Choroba pojawiła się w miejscach, gdzie nie było przypadków ASF u dzików – przyznaje Skorupski.-Musimy zrobić wszystko, by powstrzymać wirusa.