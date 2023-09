Na przestrzeni minionego miesiąca pogłowie świń w Polsce wzrosło aż o 7 proc. Minimalnie wzrosła też liczba stad utrzymujących świń.

Jak wynika z danych pochodzących z systemu IRZ ARiMR, na dzień 31 sierpnia, krajowe pogłowie trzody chlewnej wyniosło dokładnie 9 831 348 sztuk. To duży przeskok w porównaniu z danymi z końca lipca: wówczas to, populacja trzody w kraju wynosiła 9 180 025.. Oznacza to, że na przestrzeni miesiąca pogłowie wzrosło około 7 proc. Przypomnijmy: na koniec czerwca w Polsce utrzymywano 9180025 zwierząt.

Symboliczny wzrost liczby stad świń

Co istotne, po latach likwidacji stad trzody, stosunkowo dobra koniunktura wpłynęła na przynajmniej chwilowe zatrzymanie tego trendu. Na przestrzeni minionego miesiąca liczba stad wzrosła o symbolicznych 39 gospodarstw, wynosząc tym samym 52842 stada. Niestety jedna jaskółka wiosny nie czyni, a pogarszająca się koniunktura na rynku nie daje większych nadziei na to, że trend wzrostowy będzie przyspieszał.

Źródło: ARiMR

Stale rośnie koncentracja produkcji

Bazując na powyższych danych, łatwo obliczyć, że statystyczne stado trzody chlewnej liczyło na koniec sierpnia 186 świń. To kolejny z rzędu (i to wcale niemały) wzrost koncentracji produkcji. Na koniec lipca średnia wielkości stada świń wynosiła w Polsce 174 zwierzęta. Oznacza to wzrost o 7 proc.