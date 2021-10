Działanie i stosowanie środków do dezynfekcji - czyli efektywna bioasekuracja

Za nami kolejny webinar Farmera, tym razem uwagę skupiliśmy na skutecznej bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielił się Cezary Pawłowski z firmy Elanco. Teraz prezentujemy drugą część odpowiedzi na pytania słuchaczy, które padły podczas spotkania.







Przy współpracy z ekspertami firm Elanco i Lanxess, przygotowaliśmy webinar pt. Skuteczna bioasekuracja w afrykańskim pomorze świń. Spotkanie odbyło się 30.09. br.

W trakcie spotkania, na czacie padały pytania od słuchaczy. Ze względu na obszerny program spotkania nie udało nam się zrealizować tych odpowiedzi na antenie, w trakcie godzinnego webinaru.

Dlatego teraz, prezentujemy drugą część odpowiedzi, przygotowanych przez ekspertów Elanco i Lanxess.

Hendryk / 2021-09-30 11:17:38

Zakładając, że nie mamy innego wyjścia niż zastosowanie wyłącznie basenu przejazdowego - jak często powinniśmy wymieniać w nim roztwór preparatu do dezynfekcji?

Przede wszystkim, basen powinien być osłonięty, jeżeli nie jest, to nie ma sensu. Proponujemy potraktować basen jako miejsce do umycia pojazdu, a dezynfekcję, przeprowadzić w miejscu utwardzonym, za basenem, za pomocą opryskiwacza z odpowiednim roztworem np. 2% Virkon S,( jeżeli powierzchnie pojazdu nie zdążą wyschnąć). Jeżeli basen jest osłonięty, to pod warunkiem uprzedniego umycia pojazdu, roztwór Virkon S może być skuteczny do 4 dni, w zależności od stopnia zabrudzenia.

trzodziarz / 2021-09-30 11:15:07

Co zrobić zimą? z tymi matami przed wjazdem do gospodarstwa. powiatowy każe by była mata. z zeszłej zimy nic z tej maty nie zostało, był mróz śnieg błoto, bez sensu ta mata. co w tym roku radzicie? jest sens jakoś inaczej to zrobić niż mata???

Zabezpieczenie wjazdu/wejścia jest obowiązkiem, co do rozwiązania, jest w odpowiedzi powyżej- opryskiwacz ręczny, 300ml/m2 pojazdu, po uprzednim umyciu.

Ryszard / 2021-09-30 11:13:25

Czy niskie pH roztworu preparatu dezynfekcyjnego nie spowoduje korozji wyposażenia?

Jest to możliwe, w związku z tym na szczególnie narażonych powierzchniach spłukujemy Virkon S po 30min. Virkon S przestaje działać po wyschnięciu.



Marek Marąg / 2021-09-30 11:06:46

Plan biologicznego zabezpieczenia, czy pomagacie w przygotowaniu, zależy na szybkim wsparciu?

Niestety, są to indywidualne rozwiązania dla każdej fermy. Na stronach powiatowych inspektoratów, można znaleźć gotowe podpowiedzi. Wskazówka może być slajd, o drogach przenoszenia ASF.

Michał / 2021-09-30 11:22:46

Czy Virkon S jest gotowy do użycia po rozpuszczeniu?

Dobre pytanie, Virkon S jest gotowy do użytku po 5 -19min od wsypania i rozpuszczenia w wodzie, w zależności od temperatury wody w której jest rozpuszczany.

rolnik ze Skórzewa / 2021-09-30 11:08:46

Jak to jest z tym czasem kontaktu środków dezynfekcyjnych ?

Jest to kluczowe zagadnienie w bioasekuracji zewnętrznej, czyli tam gdzie zależy nam na wysokiej skuteczności i szybkim działaniu. Virkon S działa bardzo szybko. 15sek to czas jaki wystarcza do likwidacji ASFV, w przypadku konkurencyjnych produktów, to ok 30min i więcej ( w temp +20st). Wraz ze spadkiem temperatury czas kontaktu zdecydowanie się wydłuża. Warto to wiedzieć, ponieważ używając preparatów( innych niż Virkon S) o długim czasie kontaktu, np. pojazd powinien jeździć w basenie do przodu i do tyłu w celu pokrycia roztworem np. przez 30min (vs Virkon S 15sek), lub być spryskiwany roztworem przez ten okres czasu( podobnie buty, sprzęty).

To niestety częsty błąd popełniany, nawet przez doświadczonych hodowców.

Wiele preparatów nie osiąga zakładanej redukcji drobnoustrojów w temperaturach poniżej 15-10st (slajd- aldehydy) lub szybko się dezaktywują(chlor), więc stosowanie ich mija się z celem

CZYTAJMY, PYTAJMY PRODUCENTÓW, ŻĄDAJMY CERTYFIKOWANYCH BADAŃ dotyczących stosowania produktów.

Powyżej udostępniamy Państwu retransmisję webinaru z 30 września br.

W trakcie spotkania poruszone zostały aspekty, takie jak prawidłowy dobór preparatów dezynfekcyjnych, zasady ich stosowania ich skuteczność. Nie zabrakło także zagadnień związanych z innymi aspektami bioasekuracji zewnętrznej i wewnętrznej ferm. Omówione zostały ponadto punkty krytyczne, w których to najczęściej dochodzi do uchybień i zawleczenia wirusa ASF na stado.