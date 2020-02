Ekspert BNP Paribas: ASF rozdaje karty na rynku wieprzowiny

Jak czytamy w komunikacie banku BNP Paribas, obecnie na rynku żywca wieprzowego utrzymuje się bardzo dobra koniunktura. Niestety ze względu na obecność ASF przy granicy zachodniej, polscy rolnicy nie mogą spać spokojnie.

Jak czytamy w komunikacie przygotowanym przez ekspert banku BNP Paribas dr Magdalenę Kowalewską, w pierwszych tygodniach 2020 roku na rynku wieprzowiny utrzymują się wysokie ceny skupu żywca. Jak wynika z danych MRiRW, w pierwszych trzech tygodniach stycznia 2020 r, trzodę chlewną skupowano w średniej cenie 6,04 zł/kg, czyli o 48% drożej niż przed rokiem, ale o 6,5% taniej w porównaniu niż w grudniu 2019. Wysoki poziom cen skupu jest konsekwencją rozprzestrzeniania się ASF w Chinach. Według danych amerykańskiego departamentu rolnictwa (USDA), produkcja wieprzowiny w Państwie Środka w 2019 roku wyniosła 2,6 miliona t, czyli o 15% mniej niż rok wcześniej. Eksperci USDA prognozują, że w 2020 r. produkcja ta obniży się o kolejne 23% wobec 2019 roku i o 33% wobec 2018 roku.

W trzech pierwszych kwartałach 2019 roku. wolumen eksportu mięsa wieprzowego z Polski wyniósł 415 tys. ton wobec 468 tys. ton w analogicznym okresie roku 2018, co oznacza spadek o ponad 11% w relacji rocznej. Z kolei w tym samym okresie, do Polski zaimportowano 612 tys. ton tego gatunku mięsa, wobec 707 tys. ton przed rokiem, czyli o blisko 14% mniej w ujęciu rocznym. W związku z powyższym deficyt handlowy Polski zmniejszył się z 239 tys. ton do 197 tys. ton czyli o 18%, co korzystnie oddziałuje na ceny skupu na krajowym rynku.

Jak czytamy w komunikacie banku, tendencje cenowe w Polsce podążają za sytuacją na rynku unijnym. W przypadku produktów wieprzowych, zarówno w UE, jak i w Polsce początek roku przyniósł obniżki cen. Według danych KE, w trzecim tygodniu stycznia przeciętna cena skupu wieprzowiny wyniosła 185,4 EUR/kg, czyli o 5% mniej niż przed miesiącem, ale o 37% więcej niż przed rokiem. Natomiast tendencja wzrostowa utrzymuje się w odniesieniu do cen prosiąt, które są rekordowo wysokie. Przeciętnie ich cena oscyluje wokół 66 EUR za sztukę. i jest o 4% wyższa niż przed miesiącem oraz o 60% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku

W trzech pierwszych kwartałach 2019 roku z Unii wyeksportowano 4351 tys. ton produktów wieprzowych, czyli o ponad 19% więcej niż przed rokiem. Wzrost ten napędzany był głównie przez eksport do Chin, który wyniósł 2172 tys. ton czyli aż o 73% więcej w ujęciu rocznym. Tak silny wzrost popytu importowego ze strony Chin nie tylko zrekompensował mniejszą sprzedaż m.in. do Korei Południowej (-22%), na Filipiny (-18%), czy też Hongkongu (-9%) i Stanów Zjednoczonych (-22%), ale również wygenerował obserwowany wzrost.

Jak wynika z danych GIW, na dzień 29.01.2020 r. w Polsce nie potwierdzono ani jednego, nowego ogniska ASF u świń w 2020 roku. Natomiast pojawiają się kolejne przypadki ASF u dzików. Od początku roku potwierdzono 333 przypadki, zarówno na terenie Polski wschodniej, jak i na zachodzie kraju. W kontekście ASF, dla polskiego rynku wieprzowiny niezwykle ważna jest sytuacja w Niemczech. Dotychczas nie potwierdzono obecności tego wirusa u naszych zachodnich sąsiadów. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w Polsce ASF obecny jest w powiatach graniczących z Niemcami, nie można wykluczyć, że choroba ta przeniesie się również do tego kraju. Taki scenariusz byłby podwójnie niekorzystny dla Polski. Z jednej strony Niemcy to ważny odbiorca handlowy, a z drugiej strony główny, unijny eksporter mięsa wieprzowego do Chin. Pojawienie się ASF w Niemczech mogłoby oznaczać wstrzymanie handlu z Państwem Środka i konieczność ulokowania nadwyżek produkcyjnych na rynku UE, co z kolei negatywnie wpłynęło by na ceny.