Eksporterzy wieprzowiny na całym świecie mieli bardzo różne możliwości sprzedaży w Azji w 2022 roku. Podczas gdy Japonia i Korea Południowa zamówiły więcej towarów, import w Chinach i Hongkongu znacznie spadł.

Niższy popyt ze strony Chin i Hongkongu

Jak donosi organizacja patronacka duńskiego przemysłu rolno-spożywczego (L&F) na podstawie aktualnych danych dotyczących handlu zagranicznego, import świeżej i mrożonej wieprzowiny do Chin zmniejszył się o połowę w porównaniu z 2021 r. do 1,47 mln ton. Spadek eksportu produktów ubocznych uboju był mniejszy i wyniósł 13,9 proc. do 1,04 mln ton. Wymagania importowe Chin były niższe, głównie ze względu na słabszy popyt na wieprzowinę z powodu koronawirusa. Ponadto produkcja własna wzrosła o 4,6 proc. W Hongkongu te same czynniki prawdopodobnie zmniejszyły pozyskiwanie wieprzowiny z zagranicy o 28,7 proc., a produktów ubocznych o 73,6 proc.

Japonia zwiększyła import wieprzowiny

Sytuacja w Japonii, drugim, co do wielkości importerze wieprzowiny na świecie, była zupełnie inna. W 2022 roku sprowadzono tam łącznie około 977 100 ton świeżych i mrożonych kawałków wieprzowiny; to o 8,2 proc. więcej niż przed rokiem. W szczególności Hiszpania skorzystała na większym popycie, bo była w stanie zwiększyć swoje dostawy do Japonii o ponad połowę do 186 400 ton,. Najważniejszym dostawcą pozostały jednak USA z 235 tys. ton, co jednak oznaczało minus 4,4 proc. w porównaniu z 2021 rokiem.

Korea Południowa: wzrost importu

Import wieprzowiny do Korei Południowej wzrósł szczególnie gwałtownie w 2022 r. o 111 200 ton, czyli o 25,7 proc, do 543 100 ton. Tu również Hiszpania wykorzystała większy popyt i zwiększyła eksport do tego kraju o 67,9 proc. do 147,4 tys. ton; w ten sposób stając się wiodącym dostawcą. Na drugie miejsce zepchnięte zostały USA, które przy około 140 000 tonach z trudem odnotowały wzrost sprzedaży w porównaniu z 2021 r.

Według Amerykańskiej Organizacji Eksportu Mięsa (USMEF), ustanowienie dodatkowego bezcłowego kontyngentu w wysokości 70 000 ton wieprzowiny doprowadziło do wzrostu importu. Rząd w Seulu chciał spowolnić wzrost cen konsumpcyjnych. Ponieważ import z USA, UE i Chile korzystał wcześniej z obniżek ceł, USMEF twierdzi, że środek ten pomógł przede wszystkim dostawcom z Kanady, Meksyku i Brazylii.

Filipiny również obniżyły cła importowe na wieprzowinę w 2022 roku; Według szacunków USDA, import filipiński wzrósł o ponad 25 proc. do 585 tys. ton w porównaniu z 2021 r.