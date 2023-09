Związek Polskie Mięso przedstawił wstępne dane resortu rolnictwa dotyczące wymiany handlowej mięsem w pierwszym półroczu roku. Wynika z nich, że nie wszyscy w branży mięsnej mają powody do radości.

Jak informuje ZPM, według wstępnych danych Ministerstwa Finansów wartość eksportu z Polski artykułów rolno-spożywczych w pierwszym półroczu tego roku wyniosła 25,6 mld EUR, co oznaczało wzrost o blisko 16 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2022 roku. Dane te pochodzą z cyklicznego raportu "Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. (dane wstępne)", przygotowanego Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ile zarobiliśmy na eksporcie produktów rolno-spożywczych?

Z opracowania wynika, że sprzedaż z Polski do państw Unii Europejskiej wzrosła w analizowanym okresie o 13,4 proc. do wartości 18,8 mld EUR. W strukturze eksportu rolno-spożywczego, udział państw UE wyniósł 73 proc.. Natomiast eksport do państw spoza UE osiągnął wartość 6,8 mld EUR i w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku (5,6 mld EUR) był to wzrost o ponad 23 proc.

Dodatnie saldo obrotów handlowych towarami rolno-spożywczymi w pierwszej połowie 2023 roku wzrosło o ponad 30 proc i wyniosło 9,3 mld EUR, dla porównania w okresie styczeń - czerwiec 2022 r. dodatnie saldo miało wartość 7,1 mld EUR. W pierwszych dwóch kwartałach 2023 roku najwięcej artykułów rolno-spożywczych, jak ma to miejsce od lat, sprzedano do Niemiec. Wartość polskiego eksportu na ten rynek wyniosła ponad 6,4 mld EUR i w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku, był to wzrost o 16,6 proc (w I–V 2022– 5,5 mld EUR).

Główne kierunki eksportu polskiej żywności

Eksport do Niemiec stanowił 25,1 proc wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego. Drugim największym odbiorcą produktów rolno-spożywczych z Polski nadal pozostaje Wielka Brytania z udziałem na poziomie 8,1 proc. Wartość eksportu na rynek brytyjski wyniosła 2,1 mld EUR, co oznaczało wzrost o 18 proc w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. Ważnymi odbiorcami polskiej żywności były także: Holandia i Francja (udział w eksporcie ogółem: 6,3 proc), Włochy (4,8 proc) oraz Republika Czeska (4,6 proc).

W okresie styczeń- -czerwiec 2023 roku pod względem wartości eksportowano głównie: papierosy, mięso drobiowe, chleb i pieczywo cukiernicze oraz ciasta i ciastka (gł. wafle i herbatniki), karmę dla zwierząt (gł. dla psów i kotów), czekoladę i inne przetwory spożywcze zawierające kakao, syropy cukrowe, pszenicę, przetworzone lub konserwowane mięso, mięso wołowe, kukurydzę, sery i twarogi, ryby wędzone filety rybne oraz przetwory spożywcze z mąki. Wartość eksportu ww. towarów stanowiła około 55,6 proc ogólnego wywozu towarów rolno-spożywczych z Polski.

Rośnie eksport drobiu i wołowiny, spada sprzedaż wieprzowiny

W okresie I-VI 2023 roku odnotowano wzrost eksportu mięsa drobiowego, będącego na czele listy najczęściej eksportowanych z Polski produktów rolno-spożywczych. W tym przypadku nastąpił wzrost wartości eksportu z 1993 mln EUR (w okresie I-VI 2022 roku) do 2061 mln EUR w okresie w I-VI 2023 roku, tj. o 3,4 proc. Natomiast ilościowo w tym samym okresie sprzedaż za granicę zwiększyła się o 5 proc i wyniosła 805 tys. ton (w okresie I-VI 2022 roku - 767 tys. ton). W przypadku mięsa wieprzowego nastąpił wzrost wartości eksportu z 387 mln EUR (w okresie I-VI 2022 roku) do 404 mln EUR w okresie I-VI 2023 roku, tj. o 4,3 proc. Ilościowo sprzedaż za granicę była mniejsza o 19 proc i wyniosła 145 tys. ton (180 tys. ton w okresie I-V 2022 roku).

W okresie styczeń- czerwiec 2023 roku w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym nastąpił wzrost wartości eksportu mięsa wołowego o około 8 proc do poziomu 1 115,3 mln EUR (1 034,1 mln EUR w 2022 roku). Ilościowo sprzedaż za granicę była większa o ponad 10 proc i wyniosła 200,8 tys. ton (180,1 tys. ton w 2022 roku). W przypadku mięsa przetworzonego (wieprzowe, wołowe, drobiowe) nastąpił wzrost wartości eksportu z 740,9 mln EUR (w okresie I-VI 2022 roku) do 850,8 mln EUR w okresie I-VI 2023 roku tj. o 14,8 proc. Ilościowo, sprzedaż zagranicę była większa o około 5 proc. i wyniosła 198,3 tys. ton (189,3 tys. ton w okresie I-VI 2022 roku).