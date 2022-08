Eksporterzy wieprzowiny w Unii Europejskiej (UE) musieli radzić sobie ze znacznymi stratami w sprzedaży i przychodach w ciągu minionego roku. Głównym powodem było załamanie się eksportu do Chin, który znacznie spadł o 62 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Według danych Komisji Europejskiej, eksport wieprzowiny i produktów ubocznych - z wyłączeniem handlu z Wielką Brytanią - spadł od stycznia do maja w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o prawie 28 proc. do 1,85 mln ton masy ubojowej. Oznaczało to również spadek przychodów z eksportu o 1,56 mld euro lub 27 proc. do 4,15 mld euro.

Załamał się handel zagraniczny UE z Chinami

Sytuacja ta wynikała prawie wyłącznie ze słabej sprzedaży w Chinach. Ilość wieprzowiny z UE wysłanej do ChRL zmniejszyła się o prawie 943 tys. ton lub 62 proc. do 565,70 tys. ton. Odpowiednie przychody z eksportu spadły o ponad 2,2 mld euro lub o 67 proc. do 1,07 mld euro.

Ponadto wielkość eksportu do Hongkongu spadła o około dwie trzecie do zaledwie 34,270 tys. ton w porównaniu z poprzednim rokiem. Przy 30,8 tys. ton na rynku wietnamskim sprzedano o około 60 proc. mniej wieprzowiny z UE, na którą w zeszłym roku nadal było duże zapotrzebowanie.

Zwiększenie eksportu do Japonii, Korei Południowej i Filipin

Jednak w przypadku wszystkich innych kierunków, dane dotyczące handlu wskazują na znaczny wzrost eksportu wieprzowiny z UE. Sprzedaż w Japonii wzrosła o ponad połowę do 206,9 tys. ton, ponieważ stosunkowo niskie ceny uatrakcyjniły kupowanie mrożonej wieprzowiny z UE. Eksport do Korei Południowej wzrósł nawet o ponad 70 proc. do 155,3 tys. ton, a na Filipiny o ponad 30 proc. do 207,6 tys. ton.

Pomimo spadków Hiszpania pozostaje największym eksporterem w UE

Hiszpania pozostała największym eksportem wieprzowiny w UE z 692,98 tys. ton, było to jednak prawie 30 proc. mniej niż w pierwszych pięciu miesiącach 2021 r.

Duński eksport spadł o 25,4 proc. do 319, 05 tys. ton.

Ze względu na zakaz eksportu z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF), sprzedaż niemieckiej wieprzowiny wraz z produktami ubocznymi do krajów trzecich spadła o 42,3 proc. do 119,060 ton w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.