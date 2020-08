Eksport wieprzowiny z UE w pierwszej połowie 2020 r. wzrósł o 11 proc.

W pierwszej połowie 2020 roku eksport produktów wieprzowych z UE do krajów trzecich wzrósł o 11 proc. do 2,94 mln ton masy tuszy w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Informacja jest oparta na aktualnych danych Komisji Europejskiej. Ponieważ dostawy do Chin wzrosły bardzo silnie, to spadki dostaw na inne ważne rynki docelowych zostały zrównoważone.

W pierwszej połowie 2020 r. Chiny pozostały zdecydowanie największym klientem UE z udziałem wynoszącym 55 proc., a dostawy wzrosły o 75 proc. do około 1,6 mln ton. Głównym powodem tego znaczącego wzrostu jest afrykański pomór świń (ASF), który zdziesiątkował chińską produkcję trzody chlewnej, a tym samym ogromnie zwiększył popyt importowy kraju.

Eksport do Wielkiej Brytanii, która obecnie figuruje w statystykach, jako państwo trzecie, od stycznia do czerwca 2020 r, spadł o 22,5 proc. do około 395 tys. ton. A do Korei Południowej zmniejszył się jeszcze bardziej - o 32 proc. do 108, 8 tys. ton. Dostawy do Hongkongu pozostały na prawie stabilnym poziomie 99,6 tys. ton (-0,6 proc.). Najbardziej znaczący spadek nastąpił w eksporcie na Filipiny, który zmniejszył się o połowę do 54,6 tys. ton (-59 proc.). W pierwszej połowie 2020 roku USA kupiły z UE 46,6 tys. ton wieprzowiny, czyli o jedną trzecią mniej.