Eksport wieprzowiny z UE wzrósł o 20 proc. w 2019 r.

Dostawy do Chin wzrosły o 78 proc.

Jak wynika z danych KE, eksport produktów wieprzowych z Unii Europejskiej do państw trzecich wzrósł w 2019 r. o 20 proc. do 4,74 mln ton w masie tuszy. Odpowiada to wartości 10,2 mld euro.

Chiny były zdecydowanie największym nabywcą wieprzowiny z UE z udziałem 51 proc., a dostawy do tego kraju wzrosły o 78 proc. do około 2,42 mln ton. Głównym powodem tego znacznego wzrostu jest afrykański pomór świń (ASF), który zdziesiątkował chińską produkcję trzody chlewnej, a zatem ogromnie zwiększył potrzeby importowe tego kraju.

Z 46 proc. udziałem w rynku światowym Chiny są nie tylko największym producentem wieprzowiny, ale także zdecydowanie największym importerem tego produktu z udziałem około 40 proc.

Z wielkością 466,7 tys. ton Japonia była drugim w 2019 r, co do wielkości nabywcą wieprzowiny z UE, choć dostawy wzrosły jedynie o 0,3 proc. Znacząco spadł eksport do Korei Południowej, o prawie 23 proc. do 267 tys. ton. Dostawy na Filipiny były o 21 proc. niższe i wyniosły 228,80 tys. ton. Eksport do Hongkongu również wykazał spadek o 7 proc., do 215, 400 tys. ton.

Dostawy do USA wykazały największy 24 proc. spadek do 129,5 tys. ton. wśród dziesięciu największych klientów, Według Komisji Europejskiej eksport do Australii wykazał, wzrost o prawie 8 proc. do 111,200 tys. ton, a do Wietnamu o 9 proc. do 94,600 tys. ton.