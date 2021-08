Eksport wieprzowiny z UE wzrósł w pierwszej połowie 2021 r.

W pierwszej połowie 2021 r. eksport wieprzowiny z UE wzrósł o 17 proc.

Eksport produktów wieprzowych z UE do krajów trzecich wzrósł wolumenowo o 19 proc. w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. do 5,42 mln ton masy tuszy. W pierwszej połowie 2021 r. nastąpił kolejny wzrost o prawie 17 do 2,96 mln ton, a wartościowo o 14 proc. do 6,68 mld euro. Dane dotyczą UE bez Wielkiej Brytanii. Informacja oparta jest na aktualnych danych Komisji Europejskiej.

Z udziałem na poziomie 57 proc. w pierwszej połowie 2021 r. Chiny pozostały zdecydowanie największym klientem UE. Dostawy produktów wieprzowych do ChRL wzrosły o kolejne 6 proc. do około 1,69 mln ton. Eksport UE do Chin wzrósł już o 45 proc. w 2020 roku. Wiadomo, że przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na import są wielkie straty w krajowej produkcji wieprzowiny spowodowane afrykańskim pomorem świń.

Eksport produktów wieprzowych z UE do Japonii w pierwszej połowie 2021 r zmniejszył się o 13 proc. do 170 tys. ton w. Nastąpił za to wzrost eksportu do Korei Południowej o prawie 3 proc. do 112 tys. ton, dostawy do Hongkongu wzrosły o 9 proc. do 108 tys. Filipiny były również ważnym klientem z 185 tys. ton. Eksport do USA wzrósł o ponad jedną trzecią (+37 proc.) do 64 tys. ton.