Eurostat: Populacja świń w UE wzrosła prawie o 3 miliony zwierząt

Według Urzędu Statystycznego UE (Eurostat) w końcu 2020 r. w porównaniu z 2019 r. liczba świń w UE wzrosła o 2,96 mln sztuk, czyli 2 proc. do 146,1 mln sztuk.

Względny wzrost pogłowia świń w UE był jeszcze wyraźniejszy niż wcześniej oczekiwano. Powodem tego jest między innymi to, że w Hiszpanii nastąpił jego bardzo znaczący wzrost.

Według Eurostatu pogłowie świń w Hiszpanii wzrosło o 4,6 proc. do nowego rekordowego poziomu 32,68 mln sztuk. Wzrost dotyczył przede wszystkim tuczu, co doprowadziło do historycznie wysokich ubojów w ostatnich tygodniach i miesiącach. Jednak liczba macior utrzymywała się na stałym poziomie 2,58 mln sztuk.

Drugim, co do wielkości producentem trzody chlewnej w UE są Niemcy, gdzie w ub.r. stado zmniejszyło się nieznacznie, o 0,3 proc., do 25,99 mln sztuk.

Na trzecim miejscu jest Francja, gdzie całkowita populacja świń wzrosła o 2,7 proc. rok do roku do 13,87 miliona zwierząt. Był najwyższy poziom od 2011 roku.

W Holandii pogłowie świń zmniejszyło się o 3,2 proc. do 11,54 mln.