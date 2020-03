Faktyczna relacja cenowa pasz w żywieniu świń

Na konferencji Farmera, Nowoczesna Produkcja Zwierzęca – Świnie, doktor Schwarz przedstawił porównanie cenowe śruty sojowej, rzepakowej oraz makuchu rzepakowego z różnych punktów widzenia oraz przytoczył wyniki kilku zagranicznych badań pokazujących efekty zastąpienia części śruty sojowej rzepakową.

Chcąc oszacować opłacalność zastąpienia części śruty sojowej innym komponentem, jak śruta rzepakowa lub makuch rzepakowy, musimy porównać ceny, uzyskamy wtedy oczywistą kolejność – najdroższa jest śruta sojowa, kolejny jest makuch rzepakowy, mimo iż ma mniej białka niż śruta rzepakowa, która w takim ujęciu wychodzi najtaniej.

Jednak jak podkreślił prelegent, zwykła relacja cenowa nie jest wiążąca, ze względu na różnice w zawartości białka, strawności itd. Lepiej jest porównać cenę białka, z uwzględnieniem zawartości i normatywnych strawności. W taki wypadku śruta rzepakowa nadal pozostanie najtańsza, jednak makuch rzepakowy często będzie przekraczał cenę śruty sojowej.

Jednak to jeszcze nie jest porównanie dające realny ogląd sytuacji. Zdaniem doktora Schwarza lepsze będzie porównanie w odniesieniu do ceny jaką musimy wnieść do paszy, czyli gdy do gotowej mieszanki wprowadzamy pasze rzepakowe lub sojowe. Wykres jest bardzo podobny lecz obniżają się wartości. Białko sojowe w paszy kosztowało średnio 241 zł (dane za ostanie 9 lat), białko makuchu rzepakowego 251 zł, zaś śruty rzepakowej 204 zł.

– Wynika więc że makuch będzie najmniej opłacalny, ale to nie do końca tak, ponieważ mamy w nim sporą ilość tłuszczu, dlatego warto uwzględnić również koszty natłuszczania paszy. W takim wypadku białko sojowe, przy założeniu 2% natłuszczenia paszy, będzie kosztowało 312 zł, śruty rzepakowej 276 zł, a makuchu dalej 251 zł bo nie musimy wprowadzać dodatkowego tłuszczu. Ponadto tłuszcz związany z surowcem bezpośrednio jest o wiele lepiej przyswajany niż tłuszcz dodany do mieszanki przy natłuszczania paszy - nie będzie tak bardzo obciążał przewodu pokarmowego i nie będzie utrudniał trawienia – mówił dr Schwarz – uważam że makuch rzepakowy należy traktować jako równorzędnego partnera na rynku paszowym, a może nawet jako element dający pewną przewagę, wynikającą z dodatkowej porcji oleju. Jest tylko kwestia pewnego przeprocesowania materiału. Przy paszach rzepakowych musimy postarać się poprawić strawność białka, i włókna, bo jest go sporo – dodał.

Doktor Schwarz zaznaczył, że pasze rzepakowe na pewno nadają się do żywienia świń, a jedyną kwestią są odpowiednie ograniczenia i schemat postępowania.

– Myślę, że ten rozwój techniki technologii procesowania jest w tej chwili dla nas kluczowy, to on będzie decydował o tym ile rzepaku będziemy w przyszłości używać. Natomiast wydaje się, szczególnie na podstawie badań niemieckich, że optymalnym źródłem białka paszowego jest mieszanina śruty sojowej i rzepakowej, w związku z tym ja bym tej śruty sojowej nie zakazywał tak jak to chcą zrobić. Możemy wtedy bardzo dużo stracić – stwierdził ekspert.

Prelegent przytoczył wyniki koreańskich badań nad wykorzystaniem śruty rzepakowej w żywieniu prosiąt w okresie wczesnego odchowu i po odsadzeniu (w ilości 20-25 proc. w dawce).

– Przyrosty masy ciała są nieco obniżone, ale nie ma tu żadnej tragedii, nie widzimy tu jakiegoś gigantycznego tąpnięcia, współczynniki wykorzystania paszy są całkiem przyzwoite, w związku z tym wydaje się, że Koreańczycy przełamali pewien mit, że u prosiąt nie można stosować rzepaku – mówił dr Schwarz.

Kanadyjczycy zaś, że stosując 30 proc. śruty rzepakowej w dawce i całkowicie eliminując śrutę sojową, nie zaobserwowali różnic w przyrostach, jedynie ilość zużytej paszy na kilogram przyrostu była trochę większa, ale z uwzględnieniem relacji cenowej tych dwóch pasz może się okazać, że stosowanie rzepaku jest opłacalne, jak relacjonował prelegent.

Ciekawe wyniki dotyczyły badań z dalekiego wschodu, ponieważ wykorzystano niemodyfikowane odmiany rzepaku, bez żadnych zer.

–Wyniki pokazują, że można stosować rzepak bezpiecznie nawet jak są to stare odmiany z dużą zawartością glukozynolanów i kwasu erukowego, i też te zwierzęta będą rosły, tu akurat było to użyte w zawartości 4%, więc pozornie wydawałoby się niewiele, ale jak spojrzymy że my też więcej nie używamy a mamy odmiany dwuzerowe to znaczy że ta bariera jest dużo dalej niż nam się wydaje – stwierdził ekspert.

Zaś przedstawione badania niemieckie, choć jeszcze niezakończone, w których ograniczana jest śruta sojowa i zastępowana śrutą rzepakową wykazują, że najlepsze wyniki, pod względem pobrania i przyrostów, obserwowane są przy 2/3 rzepaku i 1/3 soi.

– Optymalne proporcje są zróżnicowane, uważam że dobrym modelem byłoby u zwierząt młodych stosowanie soi, a potem wprowadzenie rzepaku, pół na pół, zaś w końcówce tuczu możemy doprowadzić do sytuacji gdzie tego rzepaku będzie więcej, powiedzmy nawet 15% nie zrobi żadnej krzywdy tym zwierzętom i będą one dobrze rosły – mówił dr Schwarz.