FAO: Światowa produkcja wieprzowiny ma spaść o 8 proc. w 2020 r.

Drugi rok z rzędu FAO, przewiduje się, że światowa produkcja wieprzowiny gwałtownie spadnie i spadnie do 101 milionów ton w 2020 roku, czyli o 8 proc. mniej niż w poprzednim roku.

Oczekuje się, że znaczna część globalnego spadku nastąpi powodu afrykańskiego pomoru świń w Chinach, Wietnamie i na Filipinach. Jeśli chodzi o wzrost produkcji, FAO uważa, że nastąpi to w UE, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Rosji, Meksyku i Kanadzie.

Według FAO Food Outlook, półrocznego raportu na temat światowych rynków żywności, rozprzestrzenianie się ASF w Chinach jest znacznie opóźnione w stosunku do przewidywanego spadku produkcji wieprzowiny o 20 proc. do 35 mln ton, po spadku o 21 proc. w 2019 r. Wybuchy ASF są również przyczyną przewidywanych spadków w Wietnamie i na Filipinach, podczas gdy spadku produkcji na Ukrainie jest mniejsze stado świń. W USA negatywne perspektywy produkcji wynikają z zakłóceń na rynku COVID-19.

FAO twierdzi, że w UE i Wielkiej Brytanii silny popyt importowy, zwłaszcza z Chin, wspiera rozwój produkcji wieprzowiny. W Brazylii stabilne koszty pasz i duże pogłowie utrzymują produkcję, podczas gdy w Rosji następuje wzrost z powodu dużych inwestycji w nowe obiekty hodowlane i przetwórcze.

Skutki pandemii COVID-19 były odczuwane - w różnym stopniu - we wszystkich sektorach żywności ocenianych przez FAO. Chociaż COVID-19 stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Ogólnie analiza pokazuje, że z perspektywy globalnej rolnictwo i rynki towarowe okazują się bardziej odporne na pandemię niż wiele innych sektorów

Według raportu prognozowany jest światowy eksport wieprzowiny w 2020 r. na poziomie 10,6 mln ton. Co stanowi wzrost o 11,2 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, głównie dzięki spodziewanemu chińskiemu importowi, a także oczekiwanemu umiarkowanemu wzrostowi zakupów Wietnamu, Filipin, Chile i Ukrainy.

FAO prognozuje, że chiński import wieprzowiny wzrośnie o 1,2 mln ton lub 42 proc. w 2020 r., Osiągając 4,1 mln ton, co stanowi 40 proc. globalnego wolumenu handlu wieprzowiną. Wzrostu importu Filipin i Wietnamu z ma nastąpić z powodu niedoborów produkcyjnych spowodowanych przez ASF. Oczekuje się również, że ograniczone dostawy krajowe zwiększą import Ukrainy. Jednak FAO przewiduje, że Korea Południowa ograniczy zakupy wieprzowiny z powodu ograniczenia sprzedaży krajowych usług gastronomicznych.

Według FAO, znaczna część światowego importu wieprzowiny w 2020 r. zostanie zaspokojona przez USA, UE, Wielką Brytanię, Brazylię, Kanadę, Meksyk i Chile. Pomimo przewidywanego niewielkiego spadku produkcji w USA prawdopodobnie eksport wzrośnie o 13 proc., a większość jego skierowana będzie do Chin, Japonii, Kanady, Republiki Korei Południowej i Australii.

W UE i Wielkiej Brytanii wzrost podaży wieprzowiny wynika ze spadku konsumpcji krajowej i wzrostu produkcji. FAO twierdzi, że może to prowadzić do większego eksportu, zwłaszcza do Chin, w następstwie nowo podpisanych umów między Chinami a kluczowymi dostawcami z UE. Eksport wieprzowiny z Brazylii może również wzrosnąć z powodu zwiększonych dostaw do Chin, chociaż sprzedaż do innych partnerów handlowych może spaść.