Fatalne nastroje na rynku warchlaków

Ceny warchlaków wciąż spadają, a nastroje producentów z tygodnia na tydzień są coraz gorsze. Jak podkreślił jeden z naszych rozmówców, w przypadku braku poprawy na rynku warchlaków konieczna może być rezygnacja z produkcji.

Jak wynika z naszej cotygodniowej sondy, ceny warchlaków krajowych i importowanych nieprzerwanie spadają. W tym tygodniu największy spadek dotyczył cen za warchlaki z krajowej produkcji.

Zniechęcenie na rynku warchlaków

Nastroje na rynku warchlaków pogarszają się z tygodnia na tydzień. Jak podkreślił jeden z naszych rozmówców, „jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie trzeba będzie dać sobie spokój z hodowlą”.

Niektórzy producenci od kilku tygodni wstrzymują się ze sprzedażą ze względu na niesatysfakcjonującą cenę, jednak nie wszyscy mogą pozwolić sobie na takie rozwiązanie i są zmuszani do ciągłego obniżania cen.

– Ceny sprzedaży są obecnie nieadekwatne do wystawianych. Jest to bardziej kwestia dogadania się z kupującymi. Jak znajdą się chętni na zakup to wielu producentów sprzedaje za taką ceną jaką zaproponują nabywcy – stwierdził inny z naszych rozmówców.

Zdaniem przedstawiciela firmy FARMER sp. z o.o. najbliższy czas prawdopodobnie nie przyniesie pozytywnych zmian.

– Trwające jeszcze żniwa nie sprzyjają poprawie sytuacji. Rolnicy są zaangażowani w prace polowe i nie ma aż tylu wstawień. Drugą sprawą jest oczekiwanie na cenę zbóż. Rolnicy boją się, że będą wysokie i czekają na stabilizację, więc najbliższy czas nie przyniesie dużych i pozytywnych zmian. Może we wrześniu, gdy wszyscy skończą kosić a ceny zbóż ustabilizują się i osiągną racjonalny poziom, zaczną się wstawienia – zaznaczył.

Ile kosztują warchlaki krajowe (20.08.2021)?

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, za warchlaki krajowe o masie 20 kg producenci proponują stawki od 135 do 170 zł za sztukę, przy czym średnia cena to 146 zł/szt., czyli o 10 zł. mniej niż tydzień temu. Za zwierzęta ważące 30 kg trzeba zapłacić od 150 do 210 zł, a ich średnia cena to 191 zł, czyli o 11 zł mniej niż przed tygodniem.

ceny warchlaków krajowych z dn. 20.08.2021

Ile za warchlaki z importu (20.08.2021)?

Nieco mniejszy spadek cen odnotowano w przypadku warchlaków importowanych. Średnia cena sprzedaży warchlaków duńskich to obecnie 168 zł/szt., czyli o 7 zł mniej niż przed tygodniem. W zależności od statusu zdrowotnego ceny warchlaków importowanych wahają się w granicach 124 – 207 zł/szt.

ceny warchlaków importowanych z dn. 20.08.2021