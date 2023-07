Wirus ASF przekroczył granicę Wisły i pojawił się w nowym województwie. Pomór wystąpił w Świętokrzyskiem, niedaleko granicy z województwem lubelskim.

Choroba pojawiła się w gminie Tarłów w powiecie opatowskim, w odległości około 5 kilometrów od granicy z powiatem janowskim w województwie lubelskim. W tym regionie ASF dzików występuje od jakiegoś czasu masowo.

ASF w województwie świętokrzyskim

To pierwsze ognisko ASF dzików na terenie województwa świętokrzyskiego. Region ten doświadczył natomiast dwa lata temu ognisk pomoru w stadach trzody chlewnej. Pojawiły się one w powiatach staszowskim, kieleckim i włoszczowskim. We wszystkich z wymienionych lokalizacji zniesiono już strefy czerwone.

Tym samym jedynymi województwami w kraju, w których dotychczas nie potwierdzono ASF dzików są województwa kujawsko-pomorskie i łódzkie.

Gdzie wystąpił ASF dzików?

Poza omówionym wyżej ogniskiem pomór dzików potwierdzono w następujących lokalizacjach:

Województwo dolnośląskie:

miasto Wrocław

powiat bolesławiecki (gmina Nowogrodziec)

powiat górowski (gmina Jemielno)

powiat lubański (gminy Leśna, Lubań, Olszyna i Platerówka)

powiat lubiński (gminy Lubin i Rudna)

powiat oławski (gmina Jelcz-Laskowice)

powiat polkowicki (gmina Chocianów)

powiat średzki (gmina Miękinia)

powiat trzebnicki, gminy Oborniki Ślaskie i Trzebnica)

powiat zgorzelecki (gmina Sulików)

Województwo lubelskie:

powiat bialski (gminy Piszczac i Terespol)

powiat chełmski (gmina Żmudź)

powiat hrubieszowski (gmina Mircze)

powiat janowski (gmina Batorz)

powiat kraśnicki (gminy Dzierzkowice i Trzydnik Duży)

powiat lubartowski (gminy Niedźwiada i Ostrów Lubelski)

powiat parczewski (gminy Jabłoń, Milanów, Parczew i Sosnowica)

powiat tomaszowski (gmina Lubycza Królewska)

Województwo lubuskie:

powiat krośnieński (gmina Gubin)

powiat międzyrzecki (gminy Przytoczna, Pszczew i Skwierzyna)

powiat świebodziński (gmina Łagów)

powiat zielonogórski (gmina Czerwieńsk)

powiat żarski (gmina Jasień)

Województwo mazowieckie

powiat pruszkowski (gmina Brwinów)

powiat wyszkowski (gmina Wyszków)

Województwo opolskie:

powiat namysłowski (gminy Domaszowice, Namysłów, Pokój)

powiat opolski (gmina Popielów)

Województwo podkarpackie:

powiat krośnieński (gminy Dukla, Rymanów i Jaśliska)

powiat stalowowolski (gmina Radomyśl n. Sanem)

Województwo podlaskie:

powiat augustowski (gminy Augustów, Lipska,. Płaska i Sztabin)

Województwo wielkopolskie:

powiat krotoszyński (gminy Krotoszyn i Zduny)

powiat obornicki (gmina Oborniki)

powiat poznański (gmina Czerwonak)

powiat rawicki (gmina Jutrosin)

Województwo zachodniopomorskie:

powiat gryfiński (gminy Banie, Chojna i Stare Czarnowo)

Łącznie w 91 ogniskach ASF ślady choroby potwierdzono w tkankach 129 dzików. 46 ognisk dotyczy dzików padłych, 45 zwierząt odstrzelonych, jedno zaś dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym.

ASF w 2023 roku

Od początku roku na terenie Polski potwierdzono łącznie 1836 ognisk ASF dzików, z czego większość pochodzi z terenu województwa dolnosląskiego. Od stycznia potwierdzono też 10 ognisk ASF świń. Ostatnie z nich wybuchło w stadzie 30 świń w powiecie obornickim w Wielkopolsce.