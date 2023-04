Aby przeciwdziałać wąskim gardłom dostaw spowodowanym afrykańskim pomorem świń (ASF), Filipiny znacznie zwiększyły w ubiegłym roku import wieprzowiny. Na tym wysokim popycie importowym skorzystały przede wszystkim Hiszpania i Brazylia.

Wzrost importu skutkiem ASF

ASF spowodował znaczne straty w produkcji zwierzęcej i produkcyjnej na Filipinach oraz zwiększył popyt importowy na wieprzowinę. Ministerstwo rolnictwa USA (USDA) plasuje obecnie państwo wyspiarskie na szóstym miejscu wśród najważniejszych krajów importujących wieprzowinę. D la eksporterów z UE jest to czwarty, co do wielkości klient.

Jak poinformowała organizacja patronacka duńskiego przemysłu rolno-spożywczego (L&F) na podstawie oficjalnych danych dotyczących handlu zagranicznego, filipiński import świeżej i mrożonej wieprzowiny w 2022 r. wzrósł o około połowę do 406 680 ton w porównaniu z 2021 rokiem. W 2020 roku było to zaledwie 71 080 ton. Od tego czasu import wzrósł, więc prawie sześciokrotnie. Podobnie jest z produktami ubocznymi z rzeźni. Podczas gdy w 2020 roku sprowadzono tylko 88 880 ton, w 2022 r. było to 234 080 ton.

Obniżone cła importowe do końca 2023 roku

Aby przeciwdziałać wąskim gardłom w dostawach i wysokim cenom, rząd w filipiński obniżył cła importowe na wieprzowinę. Rozporządzenie tego dotyczące będzie obowiązywać do końca 2023 roku.

W szczególności Hiszpania i Brazylia skorzystały na wyższym popycie. Iberyjczycy byli w stanie zwiększyć sprzedaż wieprzowiny do Filipin o 140 proc. do 98 440 ton w 2022 roku poprzednim, A Brazylijczycy o 220 proc. do 75 330 ton w porównaniu z 2021 r.

Głównym dostawcą jest Kanada

Największym dostawcą była Kanada, która wysłała w 2022 r. na Filipiny 101 880 ton świeżej i mrożonej wieprzowiny, co oznacza wzrost o 41 proc. rok do roku. Innymi ważnymi graczami na rynku były Holandia, Wielka Brytania, Francja i Dania, wszystkie te kraje osiągnęły wzrosty sprzedaży, o co najmniej jedną trzecią w porównaniu do 2021 roku. Wyjątkiem były USA, których eksport wieprzowiny na Filipiny spadł o trzy czwarte do 12 800 ton. Jednak Amerykańska Organizacja Eksportu Mięsa (USMEF) zgłosiła na podstawie swoich danych spadek 55 proc. Hiszpania była najważniejszym dostawcą podrobów na Filipiny. Wielkość obrotu wzrosła do 89 330 ton, czyli o ponad jedną piątą w porównaniu z 2021 r. Relatywnie najsilniej wzrósł import z Danii, który podwoił się do 14 660 ton.