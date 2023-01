Filipiny wprowadziły obniżone cła na import wieprzowiny w 2021 r., aby zrekompensować straty związane z ASF w krajowej produkcji wieprzowiny i rozwiązać problemy z zaopatrzeniem. Zniżka została ponownie przedłużona do końca tego roku. Ten kraj jest głównym nabywcą europejskiej wieprzowiny.

Wzrost importu wieprzowiny z powodu ASF

Pierwszy wybuch afrykańskiego pomoru świń (ASF) w sierpniu 2019 r. poważnie zaszkodził produkcji trzody chlewnej na Filipinach. Aby móc zaspokoić popyt, gdy własna produkcja spadała, import wieprzowiny prawie się potroił i według szacunków ministerstwa rolnictwa USA (USDA), prawdopodobnie wyniósł około 550 tys. ton w 2022 roku. Filipiny są jednym z dziesięciu największych importerów wieprzowiny na świecie i jest najważniejszym klientem dla dostawców z Unii Europejskiej, Brazylii i USA.

Utrzymanie obniżonych stawek celnych do końca 2023 roku

Już w 2021 r. Filipiny wprowadziły obniżone taryfy, aby rozwiązać problemy z zaopatrzeniem i ograniczyć wzrost cen. Według ogólnokrajowej prasy, przed świętami Bożego Narodzenia prezydent Ferdinand Marcos Jr. zatwierdził propozycję Narodowej Agencji ds. Gospodarki i Rozwoju (NEDA) dotyczącą przedłużenia obniżonych stawek celnych importowych do 31 grudnia 2023 r. Dotyczą one świeżej, schłodzonej i mrożonej wieprzowiny i wynoszą 15 proc. w ramach kwoty i 25 proc. poza nią. Wcześniej stawki wynosiły odpowiednio 30 proc. i 40 proc.

Ważny importer wieprzowiny z UE

Dostawcy w Unii Europejskiej powinni również skorzystać z niższych obciążeń importowych. Według Komisji Europejskiej eksport wieprzowiny wraz z produktami ubocznymi na Filipiny od stycznia do października 2022 r. wzrósł o prawie 31 proc. do 388 850 ton w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Po Chinach Filipiny były drugim najważniejszym nabywcą wieprzowiny z UE, w eksporcie do krajów trzecich. Z drugiej strony USA musiały zaakceptować w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2022 r. w porównaniu z poprzednim rokiem spadek sprzedaży o 48 proc. do zaledwie 38 600 ton.