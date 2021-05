Filipiny testują szczepionkę przeciwko ASF. Będzie przełom?

Resort rolnictwa Filipin poinformował o rozpoczęciu badań klinicznych nowej szczepionki która miałaby chronić stada trzody chlewnej przed ASF.

Jak donosi portal Agrarheute.de, Filipiny rozpoczęły testy nowej szczepionki, która chronić ma stada trzody chlewnej przed ASF. Badania kliniczne mające potwierdzić skuteczność nowego preparatu oraz bezpieczeństwo jego stosowania. Jak powiedział szef filipińskiego resortu rolnictwa William Dara, pomyślny przebieg badań, może być szansą na opanowanie problemu ASF w tym kraju.

Do tej pory na świecie nie opracowano zatwierdzonej szczepionki przeciwko ASF. Jakiś czas temu pojawiały się co prawda pogłoski na temat stworzenia skutecznego preparatu przez chińskich naukowców. Ostatecznie okazało się jednak, że preparat ten powodował więcej szkód niż korzyści.

Należy jasno powiedzieć, że nawet jeżeli badania naukowców z Filipin przyniosą pożądany efekt, szanse na dopuszczenie preparatu w Unii Europejskiej są niewielkie. Podstawowym warunkiem dopuszczenia do zastosowania preparatu w krajach UE jest to, że musi to być tzw. szczepionka różnicująca która pozwala odróżnić, czy obecne w krwi świń przeciwciała są efektem szczepienia, czy kontaktu z wirusem ASF.