Inaporc spodziewa się wzrostu francuskiego eksportu do Chin wieprzowiny i jej przetworów nawet o 10 proc.; Fot. Shutterstock

Francuska organizacja zajmująca się wieprzowiną (Inaporc) spodziewa się wzrostu eksportu wieprzowiny i produktów ubocznych do Chin. Podczas niedawnej wizyty rządu francuskiego w ChRL wydano między innymi kilka zezwoleń na eksport, z których podobno już korzysta sektor rolno-spożywczy.

Dobre perspektywy wzrostu eksportu do Chin

Eksport wieprzowiny z Francji do Chin może wkrótce zacząć rosnąć. Tak przynajmniej zakłada Inaporc. Ich optymistyczne oczekiwania opierają się na wynikach niedawnej wizyty francuskiego rządu w Chinach. Oba kraje zawarły na początku tego miesiąca kilka porozumień, które mają przynieść korzyści sektorowi rolno-spożywczemu. Zezwolenia na eksport otrzymało między innymi 15 francuskich producentów kiełbas i właścicieli ubojni. Inaporc szacuje, że może to zwiększyć eksport do Chin nawet o 10 proc.

Chiny głównym klientem Francji

W ubiegłym roku firmy już zatwierdzone przez Chińczyków wyeksportowały około 140 tys. ton wieprzowiny za ponad 326 mln euro. Pod względem eksportu branży do krajów trzecich pierwsze miejsce zajęły Chiny z udziałem na poziomie 17 proc. ChRL ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o sprzedaż produktów ubocznych, takich jak świńskie nogi. Według Inaporc porozumienia otworzyły również drzwi do negocjacji w sprawie eksportu innych produktów ubocznych, takich jak podroby. Wartość potencjalnych dostaw szacowana jest na 35 mln euro. Podczas wizyty ostatecznie zawarto porozumienie regionalizacyjne w sprawie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Według Inaporc, ostateczne szczegóły techniczne zostały wyjaśnione, tak, aby w przypadku wykrycia choroby we Francji eksport z departamentów, które nie zostały dotknięte chorobą, mógł być kontynuowany.