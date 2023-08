Po latach negocjacji Australia otworzyła rynek dla wieprzowiny z Francji. Australia jest ważnym rynkiem wieprzowiny, szczególnie dla USA, Kanady i różnych krajów UE, więc przyszli francuscy dostawcy będą tam musieli stawić czoła ostrej konkurencji.

Sukces po 10 latach negocjacji

Francja po raz pierwszy może eksportować wieprzowinę do Australii. Jak ogłosiło w francuskie ministerstwo rolnictwa, władze australijskie po dziesięciu latach negocjacji zatwierdziły w ubiegłym tygodniu natychmiastowe otwarcie rynku. Decydującym czynnikiem było to, że Australia uznała protokół i świadectwo zdrowia na eksport. Zawiera ono przepisy dotyczące bezpieczeństwa biologicznego świń i obiektów produkcyjnych, ale także środki zwalczania klasycznego i afrykańskiego pomoru świń.







Rzeźnie przygotowane do eksportu

Według Francuskiego Stowarzyszenia Rzeźni (Culture Viande) jego firmy członkowskie są zaangażowane w zaspokajanie części potrzeb Australii i nawiązano już kontakty handlowe. Jak twierdzi stowarzyszenie francuska wieprzowina musi spełniać kilka kryteriów, aby mogła być eksportowana do Australii. Obejmuje to fakt, że musi pochodzić od certyfikowanych firm posiadających ubojnię i związany z nimi rozbiór. Do Australii można dostarczać mrożone świeże mięso, które w Australii przeznaczone jest głównie do przetworzenia – np. na szynkę i boczek. Według Culture Viande, roczne zapotrzebowanie Australii na import wieprzowiny wynosi około 200 000 ton.

Australia to ważny rynek zbytu

Inne kraje europejskie od lat mają dostęp do rynku australijskiego. Według KE, w zeszłym roku wysłano tam z UE około 156 000 ton wieprzowiny, co plasuje Australię na szóstym miejscu wśród klientów z krajów trzecich. Najważniejszymi dostawcami z UE były dotychczas Dania i Holandia. Jednak w pierwszej połowie 2023 r. australijski import wieprzowiny spadł ze względu na wyższą produkcję krajową o ponad 20 proc. do około 74 000 ton w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

Silna konkurencja z USA i innych krajów

Podczas gdy Dania i Holandia straciły prawie połowę wielkości sprzedaży, tańsi dostawcy z USA dostarczyli o dwie trzecie więcej wieprzowiny. Z 23 500 ton stali się najważniejszym dostawcą z krajów trzecich w Australii, za nią plasowała się Dania z 20 050 ton i Holandia z 14 240 ton. Duże kraje eksportowe, takie jak Kanada i Hiszpania, zaopatrują również rynek australijski, przez co przyszli dostawcy z Francji są tam narażeni na silną konkurencję.