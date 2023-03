Sesja dużej giełdy w środę (8 marca) nie przyniosła żadnych zmian rekomendowanej ceny tuczników. Oznacza to, że w Niemczech przynajmniej do kolejnej środy obowiązywać będą stawki ustalone jeszcze w lutym.

Ostatnie ruchy na dużej giełdzie obserwowaliśmy dwa tygodnie temu, czyli 22 lutego. Wówczas ceny wzrosły do rekordowego poziomu 2,28 euro za kilogram tucznika o mięsności 57 proc. (odpowiednik naszej klasy E). Kolejne dwa notowania - w tym to wczorajsze nie przyniosły żadnych zmian. Oznacza to, że przynajmniej do kolejnej środy obowiązywać będzie cena ustalona jeszcze w lutym.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z wczoraj - 1 euro = 4,70 zł) niemieckie tuczniki kosztują obecnie 10,72 zł za kilogram wobec 10,84 zł przed tygodniem. Różnica wynika z niższego kursu europejskiej waluty.