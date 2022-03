Gigantyczna podwyżka cen tuczników w Niemczech!

Trwa dynamiczny wzrost cen tuczników na niemieckiej giełdzie. Tak dużej podwyżki cen jeszcze nie obserwowaliśmy.

Nikt nie spodziewał się, że obecny tydzień przyniesie jeszcze większe odbicie cen na niemieckim rynku. Już zeszłotygodniowe notowanie przyniosło historyczną podwyżkę (+18 eurocentów), jednak dzisiejsze notowanie pobiło wszystko na głowę. Dzisiejsza sesja zakończyła się podwyżką cen świń rzeźnych o 25 eurocentów.

Oznacza to, że przynajmniej do najbliższej środy ceny skupu tuczników w wadze bitej ciepłej wzrosły do poziomu 1,75 euro za kilogram półtuszy o mięsności 57 proc. Po raz ostatni takie stawki obserwowaliśmy w kwietniu 2020 roku, czyli blisko 2 lata temu.

W przeliczeniu na krajową walutę (wg kursu euro z dzisiaj - 4,82) niemieckie tuczniki wyceniane są obecnie na 8,44 zł/kg. Na początku tygodnia w krajowych skupach stawki za półtusze w klasie E oscylowały w granicach 7,50 zł/kg. Pewne jest to że przed nami kolejna podwyżka.

Pytanie jednak, czy ratuje to sytuację rolników - obecnie stosunek cen żywca do cen pasz, mimo rekordowych podwyżek cen świń rzeźnych, pozostaje na bardzo niskim poziomie. Szerzej na ten temat napiszemy w najbliższych dniach.