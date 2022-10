Fatalne wieści płyną z krajowych skupów tuczników. Na przestrzeni minionych 7 dni ceny spadły nawet o 60 groszy.

Według danych z naszej dzisiejszej sondy średnie ceny tuczników w klasie E spadły o 50 groszy, zaś żywca o blisko 35 groszy. W przypadku niektórych skupów korekty są jednak wyraźnie wyższe.

Zdaniem specjalistów "Polpig-u" jest to przede wszystkim efekt sezonowego wzrostu podaży tuczników w UE, którego nie jest w stanie zrównoważyć kurczące się pogłowie świń.

Trudno powiedzieć by ostatnia obniżka była niespodzianką. Jej zapowiedzią było wszak środowe notowanie "dużej giełdy" które zakończyło się korektą ceny o 10 eurocentów. Było zatem do przewidzenia, że przyniesie to proporcjonalny spadek cen także na krajowym rynku.

Jakie są aktualne ceny tuczników?

Za tuczniki w klasie E krajowe skupy płacą obecnie średnio 9,30 zł netto za kilogram, czyli o równe 50 groszy mniej niż przed tygodniem. Stawki wahają się w zakresie 8,90 - 9,50 zł netto za kilogram. Żywiec wieprzowy obecnie jest wyceniany średnio na 7,38 zł netto za kilogram, co oznacza że cena ta w porównaniu z zeszłym tygodniem skurczyła się o blisko 35 groszy. Stawki za żywiec wahają się w granicach 6,90 - 8,20 zł netto za kilogram.

Dlaczego tuczniki tanieją?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ostatniej analizie KZP-PTCh "Polpig". Jak wskazują specjaliści, jest to przede wszystkim efekt (...)