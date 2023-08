Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy wszystkie punkty sprzedaży warchlaków zdecydowały się na obniżenie cen (od 10 do 80 zł/szt.).

Nasi rozmówcy podkreślają, że spadki cen są odpowiedzią na obniżki na duńskiej giełdzie oraz sytuację na rynku tuczników. Popyt na warchlaki utrzymuje się na stosunkowo stałym poziomie.

Czy ceny warchlaków będą nadal spadały? W ocenie Jakuba Napierały trend spadkowy jeszcze nieco potrwa.

– Ceny będą jeszcze mocno pikowały. W przypadku tuczników mogą spaść do poziomu ok 7,3-7,5 zł/kg na wagę żywą, zaś w przypadku warchlaków do ok. 400 zł/szt. Jest to związane z dużą dostępnością taniego zboża i sytuacją ekonomiczną gospodarstwa domowych – zaznacza Napierała.