Skutki afrykańskiego pomoru świń są coraz bardziej groźne dla krajowej hodowli świń oraz produkcji wieprzowiny. Na horyzoncie nie widać zmiany tego trendu.

Dane o wolumenie handlu wieprzowiną za ostatnie pięć lat pokazują jak bardzo negatywnie na krajowej produkcji odbija się każdego roku epidemia afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Wirus pogłębia ujemne saldo w handlu zagranicznym wieprzowiną. Jeśli rozprzestrzenianie się ASF nie zostanie zatrzymane lub w znacznym stopniu ograniczone, to Polska za około 8-10 lat będzie krajem całkowicie podwykonawczym w wieprzowinie, czyli produkcja wieprzowiny będzie się opierać wyłącznie na importowanym surowcu żywca jak i mięsa.

Negatywne trendy nasilają się

Skalę zjawiska najlepiej widać po wielkości deficytu w handlu wieprzowiną. W 2018 roku ujemne saldo w wolumenie wyniosło 256 944 ton, w 2019 było to 217 411 ton, w 2020 wyniosło ono 270 319 ton, w 2021 było to 300 437 ton, a w 2022 roku osiągnęło rekordowy poziom 381 875 ton. Póty co, wszlekie dane wskazują, że w 2023 roku zostanie pobity poziom z ubiegłego roku ze wskazaniem na ponad 420 tys. ton.

Straty liczone w milionach

Nie jest żadnym rozwiązaniem problemu rosnąca wartość eksportu wieprzowiny z Polski. Ona rośnie, ale tylko dlatego, że w Polsce jest wysoka inflacja i polska waluta jest słaba, a nie dlatego, że wzrosła na rynkach zagranicznych wycena polskiej wieprzowiny ze względu na jej walory jakościowe czy kulinarne ocenianie jako unikalne.

Gdy jednak zestawi się dane o wartości dla eksportu i importu, to widać również pogłębiające się ujemne saldo. Kwotowe różnice salda eksport-importu są następujące: w 2018 roku ujemne saldo było na poziomie -2 334 681 tys. zł, w 2019 było to -2 639 110 tys. zł, w 2020 roku wyniosło ono -2 584 081 tys. zł, w 2021 roku wyniosło ono -2 284 905 tys. zł, a w ubiegłym roku rekordowe -3 629 944 tys. zł. Inaczej pisząc w ostatnich pięciu latach polska branża wieprzowa poniosła stratę ponad 13,4 mld zł.

Wartym uwagi jest 2022 rok, bo to rok największego wzrostu inflacji w Polsce, a tym samym wzrostu kosztów produkcji. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wyniósł 114,4 (wzrost cen o 14,4 %). Znaczy to w praktyce tyle, że kwota deficytu za ubiegły rok wraz z kosztami produkcji (bez cen sprzedaży) w minionym roku były de facto najgorszym okresem w ostatnich pięciu latach dla branży wieprzowej w Polsce. Tego skutku nie niweluje większy wartościowo eksport, bo zyski z eksportu nie wracają w części do hodowców świń np. w postaci wyższych cen skupu żywca, a służą na pokrycie rosnących kosztów produkcji wieprzowiny (np. kosztów pracowniczych) czy też kosztów opłat sprzedaży w hipermarketach. Obecny rok wcale nie będzie lepszy, by nie powiedzieć, że będzie gorszy.

Opóźnione skutki ASF

Od 2018 roku do lipca 2023 roku w Polsce stwierdzonych zostało 418 ognisk w hodowli świń. Najwięcej bo aż 124 zostały stwierdzone w 2021 roku. Rok wcześniej były to 103 ogniska, a w 2018 roku wyznaczono 109. Najmniej wykryto w 2019 roku (48) oraz w 2022 roku (14). W tym roku zostało stwierdzonych już 20.

By zrozumieć wpływ ASF na polską branżę wieprzową trzeba porównać ze sobą dane o ogniskach i skali eksportu oraz importu. Wówczas będzie dostrzegalne powtarzające się zarazem i prawo jak i skutek. W 2017 roku w Polsce zostało stwierdzonych 81 ognisk ASF u świń. W 2018 roku do Polski sprowadzono ponad 766 tys. ton mięsa wieprzowego. W 2019 roku wyznaczonych zostało 48 ognisk pomoru, a do Polski zaimportowane zostało 662,4 tys. ton mięsa. Rok później sytuacja epizootyczna zmieniła się na niekorzyść. W 2020 wykryte zostały 103 ogniska, a import wyniósł ponad 664,4 tys. ton. Z kolei w 2021 roku wystąpiły aż 124 ogniska, a import wzrósł do 713,9 tys. ton. Jaki z tego płynie wniosek?

Niewątpliwie zauważalna jest zdolność przenoszenia wolumenu importowego na kolejny rok po roku, w którym była duża ilość ognisk. To wygląda tak, jakby rynek przetwórczy miał inną perspektywę oceny sytuacji i nie chce ryzykować skutków spadków w dostępie do surowca, dlatego też kontraktuje większe zakupy na kolejny rok. Ich wielkość spada, gdy w danym roku ilość ognisk była mniejsza, niż to było w roku poprzednim. Taką właśnie fluktuację widać w imporcie wieprzowiny, gdy tymczasem w eksporcie postępuje spadek.

Długofalowe skutki ASF

Niewątpliwie pogłębiające się ujemne saldo w wymianie handlowej przekłada się na krajowy potencjał produkcyjny od strony pochodzenia surowca. To zaś decyduje – o czym już była mowa wyżej – na wycenę polskiej wieprzowiny na zagranicznych rynkach. Od 2018 roku do 2022 roku, czyli w ujęciu pięcioletnim, widać nieduże zmiany w przychodach z eksportu, które w tym czasie były w przedziale 3,44-3,79 mld zł, a gdy do tego doda się rosnącą inflację i koszty, to wyniki ostateczne mogą wcale nie być imponujące i dla niektórych eksporterów mogą dawać zysk rzędu 1-2 procent, a niektórzy mogę nie mieć go wcale. To wskazuje na to, że polscy eksporterzy nie mają łatwo. Dlaczego? Otóż z jednej strony działają na rynkach wysoko konkurencyjnych jak np. w Unii Europejskiej czy w USA, a z drugiej w efekcie afrykańskiego pomoru świń operują biznesowo na bazie zagranicznego surowca, a więc nie mają argumentu negocjacyjnego w postaci specyfiki i wyjątkowych cech polskiej świni.

Obecny trend jasno wskazuje, że polka branża wieprzowa zmierza w kierunku li tylko podwykonawczego z rosnącym uzależnieniem surowcowym.

Kolejnym, bardzo groźnym skutkiem rosnącego ujemnego salda, będzie zaimportowanie negatywnych cech produkcji. Otóż w świetle Europejskiego Zielonego Ładu czy polityki transformacji klimatycznej Fit for 55 bardzo konkurencyjne rynki, a zarazem liczący się eksporterzy, wyeksportują do Polski część negatywnych skutków środowiskowych, z którymi chce walczyć Komisja Europejska. Ten proces już trwa, ale stanie się on bardziej widoczny i odczuwalny w sytuacji, gdy dojdzie do realizacji obu polityk. Status Polski jako kraju podwykonawczego jest bardzo wygodny dla np. duńskiej, francuskiej, niemieckiej branży, bo tamtejszym rządom będzie łatwiej u siebie wdrożyć Zielony Ład oraz Fit for 55, bo polska branża wieprzowa będzie byt słaba rynkowo, ze względu na rosnące uzależnienie surowcowe, by polski rząd mógł dyktować warunki w ramach Unii Europejskiej.

Inaczej pisząc brak polskiej genetyki świń, rozprzestrzeniający się ASF pogłębiają deficyt w handlu wieprzowiną. Problemy branży pogłębi wysoka inflacja. Widoczny spadek pogłowia świń nie podnosi cen w skupach, bo dysproporcja pokrywana jest importem. Jak na razie na horyzoncie, co najmniej w ujęciu średniookresowym, nie ma żadnej wizji zmiany tego trendu.