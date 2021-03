GIW potwierdza pierwsze w tym roku ognisko ASF! Stado jest ogromne

Nasze poranne doniesienia na temat pierwszego w tym roku ogniska afrykańskiego pomoru świń zostały właśnie oficjalnie potwierdzone przez Główny Inspektorat Weterynarii.

O pierwszym ognisku ASF w tym roku nieoficjalnie informowaliśmy przed południem:

Nasze ustalenia zostały właśnie potwierdzone przez Główny Inspektorat Weterynarii. Tak jak informowaliśmy, choroba pojawiła się w powiecie świebodzińskim w Lubuskiem. Mowa konkretnie o miejscowości Niedźwiady należącej administracyjnie do gminy Świebodzin.

We wspomnianym ognisku potwierdzono łącznie 15 938 sztuk trzody chlewnej, co czyni je drugim co do wielkości ogniskiem ASF potwierdzonym do tej pory na obszarze Polski.

Jak czytamy w komunikacie GIW-u, na fermie wdrożono wszelkie procedury związane z likwidacją ogniska choroby. Wokół ogniska w promieniu 10 km wyznaczono także obszar zapowietrzony i zagrożony. Ponadto Komisja Europejska będzie wkrótce procedować włączenie okolicznych obszarów do strefy niebieskiej. Obecnie należą one do obszaru objętego ograniczeniami, co wiąże się z występowaniem na tym terenie ASF dzików.

Niestety w komunikacie GIW-u brak informacji na temat ewentualnego wystąpienia gospodarstw kontaktowych - nieoficjalnie wiadomo że choroba pojawiła się na fermie utrzymującej lochy, istnieje zatem ryzyko że wraz z warchlakami wirus mógł trafić do innych gospodarstw. Tezę tą postaramy się potwierdzić, lub obalić w najbliższym czasie.

Poprzednie ognisko ASF na obszarze Polski potwierdzono 28 października ubiegłego roku w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu. Od tego czasu, jak co roku w okresie zimowym obserwowaliśmy ustanie występowania ASF w stadach świń. W ubiegłym roku na obszarze Polski potwierdzono 103 ogniska pomoru. Większość z nich wystąpiła na Lubelszczyźnie.