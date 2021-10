Głodowe stawki za tuczniki. Żywiec blisko granicy 4 zł/kg

Z tygodnia na tydzień koniunktura na rynku tuczników ulega pogorszeniu. Na dzień dzisiejszy cena tuczników w wadze żywej utrzymuje się na poziomie nieznacznie tylko przekraczającym 4 zł netto za kilogram.

Jak wynika z naszej cotygodniowej sondy, minione siedem dni przyniosło dalszy spadek cen tuczników. W krajowych skupach spadły one od kilku do kilkunastu groszy.

Za półtusze w klasie E zakłady mięsne oferują obecnie od 5,00 do 5,55 zł netto za kilogram, zaś średnia cena skupu wynosi 5,21 zł netto za kilogram. Ceny tuczników w wadze żywej w wielu punktach skupu spadła poniżej bariery 4 zł netto za kilogram. Stawki wahają się od 3,80 do 4,50 zł, zaś przeciętna cena skupu to 4,06 zł netto za kilogram.

Niestety ceny skupu tuczników już od dawna nie pozwalają na wygenerowanie jakiegokolwiek zysku z produkcji. Co gorsza, opisane wyżej stawki dotyczą strefy białej, w strefie czerwonej produkcja tucznika generuje jeszcze większe straty.

