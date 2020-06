GLW o wektorach ASF w krajowych gospodarstwach

Podczas debaty „Farmera” na temat bioasekuracji, dr Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii, na podstawie doświadczeń ostatnich lat, zwracał uwagę na najczęstsze wektory przenoszenia wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) ze środowiska do krajowych gospodarstw.

Z doświadczeń ostatnich lat wiemy, że ten temat dotyczy błędów ludzkich i braku powtarzalności działań, które są konieczne do przestrzegania zasad bioasekuracji, jak zmiana odzieży obuwia – każdorazowo po opuszczeniu strefy dla zwierząt, niestosowanie tych reguł poprzez pośpiech, brak świadomości, ale może być to też działanie świadome – wyjaśniał GLW.

Następny element przytoczony przez doktora Konopkę to oszczędność w stosowaniu środków dezynfekcyjnych. - To jest zjawisko, z którym się wielokrotnie spotykamy jak również brak przekonania, że te środki działają. Do tego dochodzą braki infrastrukturalne, czyli brak mat dezynfekcyjnych, braki sprzętu, odzieży ochronnej. Jednak braki w bioasekuracji, są tam gdzie nie ma dobrej organizacji pracy, jak również ruchu przemieszczania się w gospodarstwie – tłumaczył.

GLW przytoczył także zeszłoroczny audyt inspektorów unijnych. Kiedy to audytorzy zastanawiali się, czy nie powinno się wprowadzić dezynfekcji pojazdów na drogach, przy wjeździe do stref ASF, np. niebieskiej. - Znając strategię zwalczania ASF, zwróciłem uwagę na to, że szukamy atomu, a potykamy się o podstawowe elementy. Przykładowo, tam, gdzie jest duża presja wirusa w środowisku, rolnik pracuje w polu, później wjeżdża tą maszyną, i w ulubionym miejscu przy chlewni odpina maszynę i zostawia ją przy chlewni – jak podkreślił GLW, jest to szybka droga do zawleczenia wirusa na teren gospodarstwa.

Następny przywołany element, to ogólny brak porządku. - To jest błędne koło, które napędza, to że ten wirus może przenieść się ze środowiska właśnie do ferm. W mniejszych gospodarstwach było to skarmianie zielonkami, również były przypadki ze skarmianiem mięsa, zlewek lub części dzików, często nielegalnie. Te ogniska w 95 proc. występują jednak w obszarach, gdzie presja wirusa jest wysoka, okala gospodarstwo, rzadko dzieje się to poprzez handel żywymi zwierzętami, ale taki przypadek też był na Podlasiu.

Z kolei Cezary Pawłowski, ekspert firmy Bayer podkreślał podczas dyskusji, że dzisiaj trzeba zmienić podejście w myśleniu, czyli, że dezynfekcja to jest inwestycja, a nie koszt. Do tego dochodzi tez świadomość w zakresie właściwego stosowania takich środków zgodnie z ich wymogami technologicznymi. - Niestety bardzo często hodowcy robią coś „dla inspekcji”. Jako firma, poruszamy ten temat już od ponad ośmiu lat, zanim ASF pojawił się w naszym kraju. Według naszych danych głównym wektorem przenoszenia chorób, w 65-70 proc. jest transport. Dlatego tak szybko szerzą się różnego rodzaju choroby, w związku z migracją, w związku z transportem w okresie letnim, turystyką, czy pracami polowymi. To, z czym ja się spotykam, to brak opracowanych procedur zabezpieczenia, bez względu na to czy gospodarstwo jest małe, czy duże. Trudno jest podać schemat, w jaki sposób to zrobić, bo każde gospodarstwo jest inne. Jednak pierwsza podstawowa rzecz, którą należy zrobić to wydzielenie stref brudnej i czystej, w zakresie pomieszczeń ale i dróg dojazdowych, oczywiście też ogrodzenie chlewni. Jest to niezbędna inwestycja, by kontrolować co się dzieje wokół chlewni – podkreślał Cezary Pawłowski.