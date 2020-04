Gobarto 500 realizuje kolejne inwestycje

Mimo trudnej sytuacji rynkowej, Gobarto realizuje duże projekty inwestycyjne w zakresie rozbudowy zaplecza surowcowego. W tym roku zostanie otwartych kolejnych kilkanaście tuczarni.





W zeszłym roku został rozpoczęty program modernizacji fermy w Zalesiu, a jej efektem będzie uruchomienie już wkrótce nowoczesnej fermy zarodowej z obsadą prawie 6 000 loch. Zakupione zostały również funkcjonujące fermy od podmiotów zewnętrznych – m.in. ferma zarodowa w Klępsku wraz z biogazownią oraz ferma tuczowa w Bukowie (9 000 stanowisk tuczowych). Obecnie kontynuowany jest proces inwestycyjny w Zalesiu.

Z kolei w ramach projektu odbudowy polskiego rynku trzody chlewnej prowadzony jest program integracji tuczu – Gobarto 500 - skierowany do hodowców trzody, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa. Dzięki współpracy z dużym producentem rolnik otrzyma pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń w budowie nowoczesnego budynku inwentarskiego, stałe miesięczne wynagrodzenie i dostęp do innowacyjnych technik hodowli. Łącznie do programu zostało już pozyskanych 100 rolników, znajdujących się na różnym etapie procesu inwestycyjnego.

– Do tej pory uruchomiliśmy już 8 obiektów i szacujemy, że tylko w 2020 r. uda na się otworzyć kolejnych 15.

Biorąc pod uwagę długi proces inwestycyjny, który ze względu na konieczność uzyskania niezbędnych pozwoleń może potrwać więcej niż 2 lata, jest to dobry wynik, ale nie spoczywamy na laurach – aktywnie szukamy kolejnych zainteresowanych programem – dodaje Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.