Gobarto: Rośnie koncentracja produkcji trzody w Polsce

Jak czytamy w najnowszym komunikacie firmy Gobarto, na przestrzeni ostatnich pięciu lat średnia wielkość stada świń w Polsce wzrosła 2,5 krotnie. Dziś w 20 proc. największych ferm skoncentrowane jest 86 proc. krajowego pogłowia trzody.

Według informacji Gobarto (na podstawie danych ARiMR) w 2021 odnotowano duży spadek liczby gospodarstw utrzymujących trzodę. Miał on miejsce zarówno w przypadku dużych, jak i małych stad, niemniej największe ubytki odnotowano w przypadku niewielkich hodowli. Na przestrzeni ubiegłego roku zniknęło co drugie stado liczące od 1 do 10 świń, oraz co czwarte stado liczące od 11 do 100 świń. Z kolei ubytek wśród gospodarstw utrzymujących powyżej 100 zwierząt wyniósł 15 proc.

Jako przyczynę tego stanu rzeczy analitycy Gobarto uważają z jednej strony brak spełnienia wymogów bioasekuracji przez małe stada, ale także niską rentowność chowu świń na małą skalę.

Obecnie w strukturze produkcji, 81 proc. stanowią stada o wielkości poniżej 100 sztuk świń. Jednocześnie odpowiadają one jedynie za 14 proc. krajowego pogłowia. Wynika z tego, że 19 proc. gospodarstw odpowiada za blisko 7/8 wolumenu polskiej produkcji trzody chlewnej, zaś 2 tys. największych gospodarstw odpowiada za ponad połowę krajowego pogłowia świń.

Średnia wielkość stada trzody w Polsce wynosi obecnie 145 świń. W ciągu roku liczba to wzrosła o blisko 1/3, zaś w skali dwudziestu lat statystyczne stado zwiększyło się sześciokrotnie.