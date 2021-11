Górka wieprzowa w Chinach do wiosny

Dobre informacje o wzroście konsumpcji i cen wieprzowiny w Chinach nie są zapowiedzią większych zakupów na zagranicznych rynkach.





W Chinach od połowy października zaczęły rosnąć ceny wieprzowiny, po trwającym 12 tygodni spadku. W najgorszym momencie cena hurtowa u producenta za 1 kg chudej wieprzowiny wyniosła 14,92 CNY (9,25 PLN). Były miejsca w Chinach, gdzie cena była bliska 14 juanów, a na lokalnych targowiskach nawet poniżej tej ceny.

W celu ratowania rentowności hodowli świń i produkcji wieprzowiny chiński rząd 10 października bieżącego roku dokonał skupu interwencyjnego na krajowym rynku 30 000 ton wieprzowiny. W rezultacie tego ceny wzrosły i dobiły do średniego poziomu 21-22 juany (13,02-13,86 zł), co jest 3-4 juany (1,86 – 2,48 zł) powyżej granicy kosztów produkcji. Ten sukces przez rynek został odebrany przez hodowców jako powód do wystawienia większej ilości żywca. W efekcie rynek znów odnotował krótkotrwały spadek, który to został zatrzymany już przez samych rolników, którzy zmniejszyli dostawy żywca.

Jednocześnie chińskie Ministerstwo Rolnictwa i Wsi wystosowało apel do rolników i przetwórców by racjonalnie podeszli do produkcji, bowiem w obecnej sytuacji rynkowej bardzo łatwo uruchomić presję spadkową.

Sytuację na rynku dodatkowo komplikuje trwający proces modernizacji stada loch. Chińscy rolnicy nadpodaż rynkową wykorzystują do pozbywania się macior o niskiej prośnej wydajności. Rolnicy nie utylizują sztuk, ale wprowadzają to mięso na lokalne rynki, co jest dodatkowym bodźcem podażowym rzutującym na ogólny spadek cen.

Zalecenia chińskiego ministerstwa

W ocenie analityków chińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Wsi obecnie rośnie produkcja trzody chlewnej, a cykl spadkowy cen jeszcze się nie skończył. Według ich prognozy od IV kwartału 2021 roku do I kwartału 2022 roku, w porównaniu takim samym okresem ubiegłego roku, będzie widoczny wzrost tuczników. Jeśli zdolność produkcyjna nie zostanie znacząco ograniczona, to spadek cen świń będzie trudny do odwrócenia. Eksperci ministerstwa przewidują początek masowego uboju w lutym i w marcu 2022 roku, a jego szczyt będzie miał miejsce w kwietniu.

Dlatego chińskie ministerstwo rolnictwa, mając taki obraz rynku, zaleca hodowcom świń, by organizowali ubój w sposób uporządkowany i nie parli na ślepo do uboju ze względu na obecny wzrost cen żywca i wieprzowiny. Kolejne zalecenie dla hodowców jest takie, by nie podejmowali pośpiesznych decyzji o zwiększaniu zdolności produkcyjnych, bowiem w perspektywie dwóch kwartałów można raczej spodziewać się strat niż oczekiwanych zysków.

Skutki dla eksportu wieprzowiny

Z sugestii ministerstwa rolnictwa dla chińskich hodowców świń można także zbudować perspektywę eksportową dla zagranicznych producentów. Nadpodaż w Chinach będzie blokować zagraniczne zakupy mięsa przez Chińczyków. Już wrześniu tego roku sprowadzono do Państwa Środka mniej wieprzowiny (210 tys. ton) niż wołowiny (220 tys. ton). W przyszłym tygodniu urząd ds. ceł i kontroli granicznej GACC (General Administration of Customs of the People's Republic of China) opublikuje raport importowy, który będzie zawierał m.in. dane o imporcie wieprzowiny. Z informacji od unijnych operatorów eksportowych wynika, że chińscy nabywcy złożyli na kolejne dwa miesiące (do końca 2021 roku) mniejsze zamówienia, a w ich ramach byli zainteresowani lepszymi elementami jak np. szynka, schab, golonka.