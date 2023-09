Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, na początku czerwca pogłowie trzody chlewnej w kraju wynosiło 9,44 mln. zwierząt. To o 1,8 proc. mniej niż na koniec 2022 roku, oraz o 2 proc. mniej niż w czerwcu ubiegłego roku.

Aktualne dane GUS-u zaprezentowaliśmy w poniższej tabeli.

Uwagę przykuwa zatrzymanie trendu likwidacji stada podstawowego. Pogłowie loch znajduje się na niemal identycznym poziomie co w grudniu 2022 roku. Przybywa też prosiąt i warchlaków, co świadczyć może o stopniowej odbudowie pogłowia. Nie zmienia to jednak fakty, że odnotowane w czerwcu dane świadczą o najniższym pogłowiu trzody od czasów II Wojny Światowej.

Tab001 (1).jpg

Gdzie utrzymujemy najwięcej świń?

Tradycyjnie już liderem w produkcji trzody chlewnej pozostaje Wielkopolska: jak szacuje GUS, w tej części kraju utrzymywane jest 32,4 proc. krajowego pogłowia. Inni ważni producenci to województwo mazowieckie (14,2 proc.), łódzkie (10,1 proc.), kujawsko pomorskie i pomorskie (po 8,7 proc.) Na przeciwnym biegunie znajdują się województwa: małopolskie (1,1 proc. krajowego pogłowia), lubuskie i podkarpackie (po 0,8 proc. krajowego pogłowia.

GUS kontra ARiMR

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że dane zaprezentowane przez GUS nie są aktualne. Jak napisano już wcześniej, są to informacje z początku czerwca ubiegłego roku. Według aktualnych (31.08.2023) danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa w Polsce utrzymywanych jest obecnie 9,83 miliona świń, a w skali miesiąca pogłowie wzrosło o 7 proc. Śladowo wzrosła też ilość stad trzody.