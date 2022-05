Ceny warchlaków krajowych i importowanych gwałtownie spadły. Różnice w stosunku do poprzedniego tygodnia sięgają nawet 80 zł/szt. Tragedia to mało powiedziane, jak stwierdza jeden z naszych rozmówców.

Spadki cen tuczników oraz obniżki na duńskiej giełdzie warchlaków znalazły odzwierciedlenie w cennikach za warchlaki dostępne na polskim rynku. Niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży zdecydowały się na obniżenie stawek za warchlaki (od 10 do 80 zł/szt.).

Nastroje na rynku warchlaków

Jak podkreślają nasi rozmówcy, obniżki na rynku warchlaków wynikają w dużej mierze z wczorajszych notowań na duńskiej giełdzie warchlaków.

Drugą przyczyną jest aktualna sytuacja na rynku tuczników, gdzie doszło do znacznych spadków cen.

– Była dosyć duża obniżka cen tuczników, co spowodowało jeszcze większe wahanie przed wstawieniami. Na rynku widoczna jest bardzo duża niepewność. Tuczarze nie kwapią się do wstawień, a nawet jeśli wstawiają to często nie wykorzystują maksymalnie dostępnej powierzchni. Nie wdać żadnych pozytywnych sygnałów obecnie. Ciężko cokolwiek przewidzieć. Na rynku widoczne jest ogromne zniechęcenie – mówi Karol Łakomy.

W podobnym tonie wypowiada się Jakub Napierała wspominając jeszcze o problemach z popytem.

– Wczoraj na duńskiej giełdzie stawki za warchlaki spadły o 35 zł/szt., ale zainteresowanie warchlakiem jest praktycznie zerowe. Tragedia to mało powiedziane – stwierdza.

Inny z naszych rozmówców wskazuje, że popyt na warchlaki jest niewielki ponieważ coraz więcej tuczarni wypada z rynku, czemu sprzyjają również niedobory paszy oraz ich bardzo wysokie ceny. Jak tłumaczy nasz rozmówca, producenci prosiąt znajdują się w fatalnej sytuacji, gdyż produkcji tej nie da się wstrzymać, by za chwilę wrócić do obecnego poziomu produkcji

– Na razie tak trwamy, ale nie wiem jak długo. Pojawiło się widmo zamknięcia hodowli lub jej ograniczenia, ale jak zredukujemy stado to nie będziemy w stanie przygotować większej partii dla nabywcy. I tak nie wiadomo co zrobić, bo małych tuczarzy jest coraz mniej a duzi nie chcą kupować małych partii, ale jak zostanę z dużą, której nie będę mógł sprzedać to wcale nie będzie lepiej. Odechciewa się wszystkiego – zaznacza.

Również Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, zaznacza, że na rynku warchlaków widoczny jest maksymalny poziom zniechęcenia.

– Niemieckie zakłady mocno liczyły na obniżkę i cena w środę faktycznie spadła a nasze zakłady bardzo szybko przeliczyły sobie te 15 eurocentów na 70-80 groszy obniżki. Kiedyś mówiło się jeszcze jakiejś kulturze handlu, ale dzisiaj już jej nie ma. Wszelkie przewagi, choćby chwilowe, są wykorzystywane bez wahania, a później to będzie działało w drugą stronę i jak zakłady będą potrzebowały żywca to rolnicy się odwdzięczą. Wciąż toczy się również walka pomiędzy zakładami a sieciami handlowymi – stwierdza Bilski. – Nie wiadomo co będzie dalej, ale na rynku warchlaków widoczny jest maksymalny poziom zniechęcenia. Coraz częściej słyszy się o likwidacjach ferm i to nie na kilka loch, ale na 150 albo nawet 400 sztuk. Ceny pasz ponownie poszły w górę. Są to symboliczne korekty, ale nadal w górę. Zboża w maju zgodnie z przewidywaniami mają utrzymać się na stabilnym, wysokim poziomie. Obecnie rynek pasz jest wielką niewiadomą. Trudno przewidzieć dalszą przyszłość. Logika nakazuje sądzić, że świń będzie coraz mniej, m.in. przez drożejące pasze i niechęć hodowców, ale czy tak będzie w rzeczywistości? Nie wiadomo, rynek potrafi zaskakiwać – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (06.05.2022)?

W tym tygodniu niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji postanowiły obniżyć ceny (od 10 do 80 zł/szt.).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 251 zł/szt. netto, tj. o 30 zł/szt. netto mniej niż przed tygodniem. Ich ceny minimalnie osiągają 220 zł/szt. netto, zaś maksymalne 300 zł/szt. netto.

W przypadku krajowych warchlaków w masie 30 kg średnia cena wynosi 307 zł/szt. netto, tj. o 26 zł/szt. mniej niż tydzień temu. Ich ceny mieszczą się w zakresie 280 - 325 zł/szt. netto.

Ceny warchlaków krajowych z dn. 06.05.2022

Ceny warchlaków importowanych (06.05.2022)?

W przypadku warchlaków importowanych wszystkie ankietowane punkty sprzedaży postanowiły obniżyć ceny (od 30 do 60 zł/szt.).

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 290 zł/szt. netto, tj. o 38 zł/szt. mniej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 230 do 352 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 06.05.2022

Sprawdź aktualne notowanie cen warchlaków!