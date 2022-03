Gwałtowny wzrost cen warchlaków. Co z popytem?

Ceny warchlaków krajowych i importowanych gwałtownie rosną. Przez ostanie dwa tygodnie średnia cena warchlaków wzrosła o ponad 100 zł/szt. netto. W opinii naszych rozmówców, pomimo podwyżek popyt na warchlaki jest stabilny.

Zeszłotygodniowa duńska giełda warchlaków przyniosła kolejne podwyżki. Tym razem w wysokości 65 koron (tj. o ok. 40 zł/szt.). Zmiany widoczne są również na rynku krajowym, gdzie po raz kolejny wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków podniosły ceny (od 40 do 100 zł/szt. netto).

Nastroje na rynku warchlaków

Nasi rozmówcy podkreślają, że popyt na warchlaki jest stabilny.

– Z popytem nie ma problemu. Chyba faktycznie w Danii brakuje warchlaków. Dzwoni coraz więcej osób, więc nie ma większych problemów. Kupujący nawet specjalnie nie wypytują o cenę, a tym bardziej nie próbują jej negocjować – stwierdza Grzegorz Fik.

Inny z rozmówców zaznacza, że popyt od kilku tygodniu utrzymuje się na stałym poziomie i „warchlaki schodzą na bieżąco”.

Podobnego zdania jest Ewa Kucharska, która podkreśla, że poziom zainteresowania zakupem warchlaków ustabilizował się na poziomie obserwowanym 2-3 tygodnie temu.

W zakresie prognoz na najbliższe tygodnie nasi rozmówcy są stosunkowo zgodni. Spodziewają się dalszych wzrostów cen tuczników oraz warchlaków. Jednak, co zrozumiałe, brakuje pewności w zakresie szacunków długości tego trendu oraz poziomu jaki mogą osiągnąć ceny.

Jak podkreśla przedstawiciel firmy FARMER sp. z o.o., obserwowane obecnie gwałtowne zmiany cen nie są wynikiem znacznej zmiany popytu na warchlaki, tylko spadku podaży, związanego z mniejszym przywozem warchlaków z Danii, oraz wzrostu kosztów produkcji, na które ceny warchlaków musiały zareagować.

Jak tłumaczy Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad, niedobór warchlaków wynika m.in. ze zwiększonego zapotrzebowania ze strony niemieckich producentów trzody chlewnej, którzy obecnie są w stanie zapłacić za duńskie warchlaki dodatkowe 8-10 euro, w związku z czym wygrywają z konkurencją i zagarniają zwierzęta z wolnego rynku. W jego opinii, jeśli sytuacja się nie zmieni, to ceny warchlaków bez wątpienia będą rosły.

– W środę niemiecka giełda tuczników najprawdopodobniej przyniesie ponowny wzrost o 20-25 eurocentów. Dojdziemy do bariery 2 euro. Potem ta granica zostanie przekroczona, jednak nie wiadomo czy w kwietniu, czy dopiero później, np. w czerwcu. Zaś za cenami tuczników podążać będą ceny warchlaków. Niestety drugą stroną medalu są bardzo wysokie koszty produkcji oraz pogarszająca się dostępność pasz, których jest na tyle mało, że nie każdy może je kupić, są one wręcz reglamentowane. Pytaniem pozostaje, czy jeśli warchlaki zdrożeją o kolejne 60 koron i ich cena zbliży się do 400 zł, to czy, przy kosztach żywienia sięgających dziś 500 zł, nadal będzie zainteresowanie wstawieniami – mówi Bilski. – Jeśli sytuacja na rynku surowców nie ulegnie zmianie, to możemy dojść do absurdu, że nawet 9 zł na wbc nie będzie robiło na nikim wrażenia – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (14.03.2022)?

Wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z krajowej produkcji zdecydowały się podniesienie cen (od 40 do 100 zł/szt. netto).

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą obecnie średnio 271 zł/szt. netto, tj. o 63 zł/szt. netto więcej niż w zeszłym tygodniu. Ich ceny minimalnie osiągają 250 zł/szt. netto, zaś maksymalne 280 zł/szt. netto.

W przypadku krajowych warchlaków w masie 30 kg średnia cena wynosi 320 zł/szt. netto, tj. o 60 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem. Ich ceny mieszczą się w zakresie 290 - 350 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 14.03.2022

Ceny warchlaków importowanych (14.03.2022)?

Wszystkie ankietowane punkty sprzedaży warchlaków z Danii zdecydowały się na podniesienie cen (od 50 do 90 zł/szt. netto).

Warchlaki importowane z Danii wyceniane są aktualnie na średnio 347 zł/szt. netto, tj. o 70 zł/szt. więcej niż przed tygodniem. Ich ceny wahają się w zakresie od 300 do 380 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

Ceny warchlaków importowanych z dn. 14.03.2022

