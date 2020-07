Hiszpania: Pomoc dla producentów świń dotkniętych kryzysem

Hiszpański rząd wspomaga zaniepokojnych producentów świń Ibérico kwotą 10 milionów euro. Rada ministrów przyjęła odpowiedni dekret królewski.

Celem jest przywrócenie równowagi na rynku mięsa Ibérico - wyjaśniło hiszpańskie ministerstwo rolnictwa. W trakcie pandemii koronawirusa doszło do nadwyżki podaży, ponieważ sprzedaż szczególnie wysokiej jakości mięsa ucierpiała na skutek zamknięcia restauracji.

Ministerstwo poinformowało, że wypłaty pomocy mają na celu zmniejszenie pogłowia świń Ibérico w gospodarstwach, a tym samym powinny przyczynić się do zmniejszenia podaży mięsa iberyjskiego. W tym celu zapłacono 40 euro za sztukę za ubój zwierzęcia, które było zbyt lekkie lub zbyt młode, aby można było oznakować je, jako świnie Ibérico. Jest to możliwe przypadku zwierzęcia w wieku od pięciu do dziewięciu miesięcy i ważącego od 70 kg do 95 kg.

Ministerstwo stwierdziło, że mięso zwierząt musiało być sprzedawane na rynkach alternatywnych, na których normalna jakości Ibérico nie ma zastosowania. Okres finansowania ma potrwać do połowy października. W jednym gospodarstwie poddaje się ubojowi maksymalnie 500 zwierząt. Pomoc jest wypłacana przez regiony autonomiczne.

Według informacji hiszpańskiego ministerstwa rolnictwa świnie Ibérico są zwykle ubijane w wieku 15 miesięcy i ważą 128 kg. Departament podał całkowite pogłowie świń Ibérico w Hiszpanii w końcu 2019 r. - 760 905 zwierząt, które były utrzymywane w 4831 gospodarstwach. Produkcja ta koncentruje się na południowo-wschodniej Hiszpanii.