Obecnie dostępnych jest znacznie mniej surowców do produkcji wysokiej jakości szynki iberyjskiej. W bieżącej kampanii ubito o ponad 12 proc. mniej tuczników żołędziowych niż w poprzednim sezonie.

Dotkliwa susza w zeszłym roku spowodowała spadek podaży żołędzi, a tym samym produkcji świń żołędziowych.

Susza przyczyną spadku pogłowia

Jak poinformowało Stowarzyszenie Producentów Szynki Iberyjskiej (ASICI), liczba tuczników żołędziowych poddanych ubojowi w kampanii Montanera 2022/2023 spadła w porównaniu z poprzednim sezonem o 86 215 sztuk, czyli o 12,6 proc. do 596 274 sztuk. Montanera opisuje ostatnią fazę tuczu świń iberyjskich, w której żywią się one na pastwiskach gajów dębowych, tzw. Dehasa, żołędziami, trawą i ziołami i powinny osiągnąć idealną wagę od 170 do 180 kg. Faza ta rozpoczyna się w październiku, a kończy na początku marca.

Dzięki Systemowi Identyfikacji, Traceability i Jakości (ITACA) można precyzyjnie określić liczbę zwierząt, a co za tym idzie ilość surowców użytych do produkcji szynki, mięsa i kiełbas ze świń rasy Iberico żywionych żołędziami. Według ASICI, niska liczba zwierząt przeznaczonych do uboju wynika z ubiegłorocznej dotkliwej suszy. Spowodowało to spadek podaży żołędzi, a co za tym idzie produkcji żywca świń żołędziowych.

Stado świń w Hiszpanii to w 10 proc. świnie iberyjskie

Spośród zwierząt poddanych ubojowi 62,1 proc. stanowiły świnie czystej krwi rasy iberyjskiej. Przy 286 777 zwierzętach prawie połowa wszystkich tuczników żołędziowych została wyprodukowana regionalnie w Andaluzji. Było to jednak o 11,2 proc. mniej niż przed rokiem. W Estremadurze liczba zwierząt rzeźnych spadła o 9,7 proc. do 230 468 sztuk. Udział świń rasy Iberico w całym hiszpańskim pogłowiu wynosił ostatnio ponad 10 proc.

Nie wszystkie zwierzęta, aby wyprodukować słynną na całym świecie i drogą szynkę Pata Negra są karmione żołędziami. Szynka iberyjska oferowana w supermarketach w tym Hiszpanii zazwyczaj pochodzi od zwierząt karmionych zbożem.