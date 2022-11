Zaproszeni do debaty podczas konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” hodowcy świń krytycznie odnieśli się do przyjętego kształtu ekoschematu „Dobrostan zwierząt”.

Zdaniem zaproszonych do debaty hodowców przy obecnym kształcie z ekoschematu skorzystają nieliczni

Dopłaty są bowiem zbyt niskie aby zrekompensować koszt inwestycji, nie wspominając już o stratach związanych z ograniczeniem produkcji.

Ważnym elementem naszej sesji była ocena ekoschematu „Dobrostan zwierząt”. Zaproszeni do debaty hodowcy świń odnieśli się do jego kształtu bardzo krytycznie:

Czy dobrostan się opłaca?

- Aby przedstawić w czym tkwi problem możemy posłużyć się przykładem gospodarstwa utrzymującego 100 loch. W myśl nowego dobrostanu musielibyśmy zredukować liczebność stada do poziomu 80 macior, aby zapewnić im o 20 proc. wyższą powierzchnię bytową. Ale to nie koniec kosztów – ekoschemat „dobrostan zwierząt” zakłada także zakaz utrzymywania macior w jarzmie porodowym powyżej 14 od momentu porodu. Wymaga to całkowitego przerobienia sektora porodowego. Dla tych 80 loch wymaga to remontu około 30 porodówek, co przy koszcie jednego stanowiska na poziomie od 4 do 9 tys. daje kolosalne koszty. Tymczasem proponowana dopłata – a w przypadku tego przykładowego stada wyniosłaby ona 25-30 tys. rocznie nawet w skali 5 lat nie pokrywa kosztów inwestycji, nie mówiąc już o stratach związanych z redukcją produkcji – mówił podczas debaty Bartosz Czarniak, hodowca świń i rzecznik PZHiPTCh „POLSUS”.

